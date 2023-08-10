¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 10 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 10 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Se resuelve caso de Mexicana de Aviación

En la conferencia mañanera, se encontró la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, además de los representantes de los trabajadores de Mexicana de Aviación.

“Está por concluir la venta de tres inmuebles y un simulador de vuelo y el 15 de agosto se inicia el pago a los trabajadores”, aseveró.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer las nuevas características de la aerolínea recién comprada. Las oficinas centrales de Mexicana de Aviación se encontrarán en la exhacienda de Santa Lucía, Estado de México.

Salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya

Se habló acerca de los avances en el salvamento arqueológico en el Tren Maya de los tramos 1 al 7.

AMLO envía su pésame a la familia de Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue asesinado a tiros durante la tarde de este miércoles 9 de agosto en un mitin que se llevaba a cabo en Quito, ante esto, el presidente envió su pésame a la familia.

“No hay elementos, son si acaso hipótesis o conjeturas y no hay que olvidar y más en tiempos electorales se inventan cosas. Hay que actuar con mucha seriedad y no culpar a la ligera a nadie y esperar las investigaciones”, refirió.

AMLO lee carta que le envió al juez tras resolución a favor de Xóchitl Gálvez

El presidente leyó el documento que le envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez, donde dejó en claro que el de "la malicia efectiva" es él. Enlistó las resoluciones que ha realizado, como el amparo a Joaquín Guzmán y las tabacaleras.