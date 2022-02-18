Mexicana denuncia violación en Qatar y la condenan a 100 latigazos

La mexicana Paola Schietekat fue víctima de una violación en julio de 2021, cuando trabajaba en Qatar como economista en el Comité de Entrega y Legado para el Mundial 2022, sin embargo, al acudir a las autoridades, la condenaron a siete años de prision y 100 latigazos.

De acuerdo con la joven, el 6 de junio de 2021, un hombre al que consideraba su amigo abusó sexualmente de ella. La mujer relató todo lo sucedido esa noche para un medio de comunicación.

“Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié. Denuncié porque, en un acto de amor propio, me negué a dejar que alguien lastimara así mi cuerpo de nuevo, sin consecuencias”, indicó la mexicana.

Después de la agresión, Paola pasó la noche en un hotel, debido al temor de que el hombre regresara. Después, Paola Schietekat acudió a la policía de Qatar con un certificado médico que comprobaba la violación de la que fue víctima.

Esto me ha apaleado durante los últimos ocho meses. La carga a la que me enfrento es aplastante. Hay días en los que no me puedo parar de la cama, días de desesperanza en los que quiero vivir y días de furia por vivir en un mundo que odia a las mujeres https://t.co/QA1p0MZLcH — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 10, 2022

Varias horas después de su denuncia, las autoridades de Qatar la llamaron para que se presentara en la estación de policía, donde la encararon con su agresor. Ahí pasó de acusadora a acusada, cuando el violador se defendió asegurando que las relaciones sexuales fueron concensuadas porque eran pareja.

Después, la policía de Qatar le pidió a la mexicana que presentará una prueba de virginidad, Paola Schietekat relató que en ese momento la situación dio un giro y su denuncia de violación quedó a un lado y la investigación se centró en la relación extramarital.

Mexicana es condenada en 100 latigazos en Qatar

Las autoridades de Qatar acusaron a la mexicana de mantener relaciones extramaritales, lo cual se castiga con siete años de prisión y 100 latigazos. Paola Schietekat tuvo que salir de Qatar y no puede volver a entrar debido a la acusación que enfrenta en el país árabe.

“Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar y forzándome a pagar aún más por representación legal. La solución que me dio mi abogada y el representante legal de mi agresor era relativamente simple: cásate con él. Para cerrar el caso que Qatar abrió en mi contra solo debía casarme con mi agresor”, comentó la mexicana.

Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

SRE defenderá los derechos de la mexicana en Qatar

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció a través de sus redes sociales, que el consultor jurídico de la cancillería será quien defienda los derechos de Paola en Qatar.

“Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución”, compartió Ebrard.

