¿Quiénes son los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022?

Los eventos deportivos comienzan a retomarse tras la pandemia, y ahora es turno de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde cuatro deportistas mexicanos participarán.

Y este martes, se realizó la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en losJuegos Olímpicos de Beijing 2022, en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

El acto estuvo a cargo de Daniel Aceves, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), quien deseó suerte a los atletas mexicanos que buscarán traer preseas deportivas al país.

“Nuestro deseo no solo de suerte, éxito, sino del acompañamiento del pueblo mexicano de portar los colores patrios”, indicó Daniel Aceves..

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 comenzarán el próximo 4 de febrero y finalizarán el domingo 20 del mismo mes. La inauguración está programada para realizarse a las 5:30 de la mañana (hora del centro de México).

¿Quiénes son los mexicanos que van a los Juegos Olímpicos?

Donovan Carrillo - patinaje artístico

Donovan Carrillo, de 22 años de edad, nació en Guadalajara, Jalisco, y competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en la categoría de patinaje artístico.

El patinador mexicano es el actual campeón nacional además llegó a tres finales de Campeonato de Cuatro Continentes en 2018, 2019 y 2020. Y estos Juegos Olímpicos serán los primeros para el tapatío.

Además, es el primer mexicano que regresa a unos Juegos Olímpicos en patinaje artístico en los últimos 30 años, por lo que su objetivo es superar el trabajo que hizo su homólogo, Ricardo Olavarrieta, en Albertville 1992, donde quedó en el lugar 30.

Jonathan Soto - esquí de fondo

Jonathan tiene 23 años, es de Durango y serán sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, su experiencia en esquí de fondo es amplia.

El mexicano vive desde los 12 años en Minnesota, Estados Unidos, donde comenzó su gusto por este deporte.

Jonathan Soto compitió oficialmente como representante nacional en esquí de fondo en 2019. Y hace un año compitió en su primer mundial en este deporte y consiguió llevarse una medalla.

Rodolfo Dickson - esquí alpino

El mexicano Rodolfo Dickson competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. La primera vez que portó los colores de la bandera mexicana fue en Pyeongchan 2018, donde quedó en el lugar 48 de 110.

Dickson llegará a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 con el objetivo de superar su marca anterior.

Sarah Schleper esquí alpino

Sarah Scheleper nació en Colorado, Estados Unidos, y anteriormente compitió en esquí alpino en los Juegos Olímpicos portando la bandera de su país natal, sin embargo este año representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

La deportista de 42 años se convertirá en la primera mujer que participa en seis justas olímpicas de esquí alpino.