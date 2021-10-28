Inicia cuenta regresiva para Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing

Un grupo de músicos de China, Alemania y Suiza se unieron en un concierto especial para celebrar la cuenta regresiva de 100 días para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El evento, también conocido como Festival de Música China-Europa de China Media Group (CMG), se llevó a cabo bajo el tema "El mundo en unidad". Es parte de un extenso programa de eventos especiales previo a los Juegos Olímpicos de Invierno, que comenzarán el 4 de febrero de 2022.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aclamó el evento como "otro hito" en el viaje de Beijing para hacer historia, siendo la primera ciudad en albergar eventos olímpicos tanto de verano como de invierno.

"Combinar deporte y cultura fue un objetivo clave de nuestro fundador Pierre de Coubertin cuando revivió los Juegos Olímpicos hace 127 años. El programa de hoy es una maravillosa ilustración de cómo el deporte y la música siempre están construyendo puentes y uniendo a las personas. Este viaje musical a través de las fronteras es otro hito en el viaje de Beijing para hacer historia como la primera ciudad en albergar las ediciones de verano e invierno de los Juegos Olímpicos", dijo Bach en un mensaje de video en el evento.

Dirigido por el director británico-suizo Howard Griffiths, el director suizo Jean-Christophe Monnier y el director chino Zhao Yuan, el concierto se llevó a cabo en lugares de Ginebra y Berlín. Incluyó actuaciones de músicos y orquestas de talla mundial, incluida la Orquesta Estatal de Brandenburgo, la Orquesta Estatal de Viento de Ginebra y la conocida pianista suizo-china Melodie Zhao.

Por toda China celebran cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno

El martes por la noche, se llevó a cabo una actividad en el Centro Nacional de Saltos de Esquí de China para celebrar el momento. Representantes destacados de más de 100 industrias y voluntarios hicieron un juramento solemne de hacer todo lo posible para prepararse bien para los Juegos Olímpicos de Invierno.

El miércoles, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing emitió su segundo juego de monedas conmemorativas de oro y plata, que presenta tanto elementos de los Juegos Olímpicos como de la cultura tradicional china.

En la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, se lanzó una serie de actividades con campeones olímpicos para expresar las expectativas de la gente local para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

En la provincia de Jilin, una serie de actividades de experiencia en deportes de hielo y nieve comenzaron el miércoles. Las principales estaciones de esquí se están preparando activamente para la nueva temporada de nieve, esperando ver una oleada de visitantes con entusiasmo por los deportes de invierno estimulados por los Juegos Olímpicos de Invierno.

También el miércoles, se lanzó el sistema de despacho de aduanas sin papel para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Con el sistema, uno puede despachar rápidamente la aduana para los suministros para los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos de Invierno. La eficiencia en la aduana debido a esto aumentará en más de 50 por ciento.