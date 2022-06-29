Detienen a 2 mexicanos por 51 migrantes muertos en tráiler de Texas

Autoridades de San Antonio, Texas, informaron que son mexicanos dos de los tres detenidos como sospechosos de la muerte por asfixia de 51 migrantes al quedar abandonados al interior de un tráiler en el estado.

Los ciudadanos mexicanos fueron acusados este martes ante un tribunal federal de Estados Unidos en relación con un intento de contrabando de personas.

Los dos mexicanos fueron detenidos el lunes después de que un trabajador encontró el tráiler con varios migrantes muertos y otros en estado crítico. Los mexicanos detenidos fueron acusados de poseer ilegalmente armas de fuego en territorio estadounidense.

Cónsul de México en San Antonio da detalles sobre los migrantes

El tercer sospechoso detenido es de nacionalidad estadounidense y se encuentra internado en estado delicado en un hospital de Texas.

Las autoridades estadounidenses aún investigan cuál es la relación de los dos hombres mexicanos y el estadounidense detenidos con la tragedia que dejó 51 migrantes muertos.

|Reuters

Aumenta a 51 los migrantes muertos en tráiler de Texas; 27 son mexicanos

Rubén Minutti, cónsul mexicano en San Antonio, Texas, informó que aumentó a 51 el número de migrantes muertos, de los cuales identificaron gracias a documentos de identidad, que hay 27 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños.

Sin embargo, las autoridades corroborarán los datos a través de las huellas dactilares de los migrantes muertos. Aunque aún faltan más cuerpos por identificar, se sabe que 39 eran mujeres y 12 hombres.

El cónsul también reportó que varios de los migrantes heridos aún se encuentran graves, con fallas neurológicas, renales, hepáticas y hemorragias internas.

Las autoridades que acudieron al lugar de los hechos encontraron el camión estacionado con la puerta trasera abierta junto a las vías del tren, con cadáveres dentro del vehículo y repartidos en un par de calles.

Autoridades dijeron que no había señales visibles de agua ni aire acondicionado dentro del tráiler. Funcionarios dijeron que había "pilas de cuerpos" y que algunos de los migrantes estaban calientes al tacto.

De acuerdo con expertos, dentro de la caja del tráiler, donde se encontraban los migrantes, el calor pudo ser de hasta 60 grados sin contar el calor humano por el hacinamiento.

