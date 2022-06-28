¿Qué se sabe sobre el tráiler donde murieron 50 migrantes en Texas?

Autoridades de Estados Unidos investigan la muerte de al menos 50 migrantes y 15 más que fueron llevados a un hospital luego de ser abandonados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Además, el gobierno de México también anunció esta mañana que abrirá una investigación ya que 22 de los migrantes muertos eran mexicanos.

La peor tragedia de migrantes deja al menos 50 muertos en EU

¿Cómo descubrieron el tráiler con 50 migrantes muertos?

Alrededor de las 18:00 horas del lunes, la policía de San Antonio, Texas, recibió una llamada donde el trabajador de un edificio cercano reportó el hallazgo de un tráiler del cual se escuchaban gritos de auxilio.

El hombre se acercó al tráiler y descubrió que las puertas estaban parcialmente abiertas y en el interior había varias personas muertas, relató William McManus, jefe de la policía de San Antonio.

🚨 #ULTIMAHORA | Encuentran al menos 20 personas sin vida al interior de un tráiler en San Antonio, Texas. Los primeros reportes indican que son migrantes.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/DGyLcpjgcq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2022

Añadió que los elementos de seguridad se dirigieron al lugar y detuvieron a tres personas, quienes se encuentran bajo custodia sin que hasta el momento tengan claro si están conectadas con el incidente de tráiler.

Las autoridades de Texas informaron que investigan un posible caso de tráfico de personas. Sus primeras hipótesis señalan que el chofer abandonó el tráiler con los migrantes adentro antes de que la policía investigara lo que transportaba.

¿De dónde eran los migrantes muertos en el tráiler de Texas?

Este martes, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, confirmó la muerte de 50 migrantes, de los cuales 22 fueron identificados con nacionalidad mexicana, siete guatemaltecos, dos hondureños y 19 aún sin identificar.

En tanto, las autoridades de Texas añadieron que 48 migrantes murieron dentro del tráiler y dos más en el hospital al que fueron trasladados por lesiones vinculadas al calor. Aún hay 14 personas hospitalizadas, cuatro son menores de edad.

Actualización sobre la tragedia en San Antonio, TX. El número de víctimas fatales ha aumentado a 50:



22 de 🇲🇽.

7 de 🇬🇹.

2 de 🇭🇳.

19 sin información sobre nacionalidad.



Nuestras condolencias. Todos responsables serán llevados ante la justicia. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 28, 2022

"Se sabe que en esta área se ven muchos casos de tráfico de camiones y contrabando a lo largo de los años. San Antonio es una puerta de entrada a América. Y así de vez en cuando hemos visto estos incidentes. Nuestra respuesta obviamente es compasiva, descubrimos cómo podemos ayudar y salvar vidas, y eso es lo que estamos haciendo en este momento”, dijo Ron Nirenber, alcalde de San Antonio.

Migrantes mueren por golpe de calor dentro de un tráiler en Texas

El alcalde de San Antonio, Texas, informó que el tráiler fue abandonado en una zona cercana a una base aérea a dos horas y media de la frontera con México, un lugar donde se registraron temperaturas de casi 40 grados.

De acuerdo con expertos, dentro de la caja del tráiler, donde se encontraban los migrantes, el calor pudo ser de hasta 60 grados sin contar el calor humano por el hacinamiento.

He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los #migrantes en #Texas y en #Melilla. #OremosJuntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor; y para que el Señor nos abra el corazón y estas desgracias no sucedan de nuevo. — Papa Francisco (@Pontifex_es) June 28, 2022

Papa Francisco lamenta muerte de migrantes en tráiler abandonado

A través de su cuenta de Twitter, el Papa Francisco lamentó la muerte de 50 migrantes en un tráiler abandonado en Texas, por lo que pidió oraciones para las víctimas.

“He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los migrantes en Texas y en Melilla. Oremos juntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor; y para que el Señor nos abra el corazón y estas desgracias no sucedan de nuevo”.