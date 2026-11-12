El Gobierno mexicano informó que ha enviado 22 cartas a autoridades de ese país para exigir información y dar seguimiento a los fallecimientos y lesiones de connacionales relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

México presiona a fiscalías de EU por muertes de connacionales bajo custodia del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que ocho de las comunicaciones fueron dirigidas a fiscalías generales estatales y otras 14 a fiscalías de condado. Hasta ahora, únicamente ha recibido 11 respuestas, mientras mantiene conversaciones con las autoridades que todavía no contestan.

La dependencia señaló que algunas fiscalías manifestaron su disposición para sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos.

Familias enfrentan procesos legales tras la muerte de 18 mexicanos

El panorama es especialmente delicado para los familiares de las 18 personas mexicanas fallecidas. De acuerdo con la SRE, cuatro familias cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), mientras que siete contrataron abogados particulares.

En otros dos casos, las familias todavía buscan representación legal con apoyo consular. Las cinco restantes decidieron no emprender acciones legales.

Además, en tres expedientes ya se presentaron demandas civiles: dos mediante abogados del PALE y una con representación privada. En los demás, las familias preparan las acciones que consideren pertinentes.

Agente de ICE enfrenta acusación por atropellamiento de mexicano

Uno de los expedientes más recientes corresponde al mexicano que fue atropellado por agentes del ICE en Texas. Sobre este caso, la Fiscalía del Condado de Harris informó que presentó una acusación formal contra el uniformado involucrado.

El señalamiento representa un avance en el proceso, aunque todavía no equivale a una sentencia ni determina por sí mismo todas las responsabilidades.