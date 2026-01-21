Trump provoca controversia por México, Groenlandia y orden mundial en conferencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , protagonizó este lunes una conferencia marcada por declaraciones polémicas en materia de política exterior, seguridad y orden internacional, con referencias directas a la ONU , a los cárteles del narcotráfico y a regiones estratégicas como Groenlandia y México.

Durante su intervención, Trump cuestionó abiertamente la utilidad de las Naciones Unidas, sugirió que su propuesta de la Junta de Paz para Gaza podría sustituir al organismo internacional y defendió su historial de negociaciones como superior al de la ONU en la resolución de conflictos armados.

El mandatario también retomó su discurso de línea dura en materia de seguridad, al insistir en que los cárteles representan una amenaza directa para Estados Unidos, un enfoque que vuelve a colocar a México en el centro del debate político y diplomático entre ambos países.

México y los cárteles: el eje de seguridad en su discurso

Trump volvió a colocar a los cárteles del narcotráfico como una de las principales amenazas para la seguridad de Estados Unidos, al insistir en que el combate a estas organizaciones seguirá siendo una prioridad de su gobierno.

Aunque no anunció medidas nuevas, el mandatario reiteró que el tráfico de drogas y la violencia asociada al crimen organizado están directamente vinculados con la frontera sur, un discurso que históricamente ha tenido implicaciones directas para la relación bilateral con México.

Estas referencias refuerzan una narrativa de seguridad que Trump ha utilizado en distintos momentos para justificar políticas más estrictas en materia fronteriza y de cooperación internacional.

¿El Golfo de México o el Golfo de Trump?

El mandatario fue cuestionado sobre temas de política exterior y referencias previas relacionadas con México. En ese contexto, el mandatario señaló que en algún momento pensó en cambiar el nombre del Golfo de México, incluso consideró llamarlo "Golfo de Trump ", aunque precisó que no se trata de una decisión tomada ni de una medida definida.

Trump explicó que la idea surgió como una reflexión personal y que no existe, por ahora, un plan concreto para modificar la denominación, según quedó expuesto durante el intercambio con la prensa.

JUST IN - President Trump on Gulf of America: “I was going to call it the Gulf of Trump, but I thought that I would be killed if I did that…I decided not to do that. I'm joking.."



"Maybe we could do that. It's not too late." pic.twitter.com/Kwm6McEACO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 20, 2026

Trump hace declaraciones sobre Groenlandia y alianzas

Otro de los temas fue la reafirmación por parte de Trump de la importancia estratégica de Groenlandia para Estados Unidos y la seguridad, algo que ha generado tensiones diplomáticas con países europeos y Dinamarca.

Trump aseguró que buscará trabajar algo que satisfaga tanto a Estados Unidos como a la OTAN con respecto a Groenlandia, pero no descartó el uso de la fuerza como opción en circunstancias extremas si fuese necesario proteger intereses estratégicos del país.

Además, cuando lo cuestionaron sobre lo que haría para "adquirir" Groenlandia respondió que es algo que está por descubrirse.

JUST IN - REPORTER: "How far are you willing to go to acquire Greenland?"



President Trump: "You'll find out." pic.twitter.com/CBWt47B8T3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 20, 2026

¿La ONU en la mira de Trump?

Trump lanzó una de sus críticas más directas contra Naciones Unidas, al afirmar que el organismo “no ha sido de mucha ayuda” y que, pese a su potencial, no ha cumplido con su función en la resolución de conflictos.

El mandatario sugirió que su propuesta de la Junta de Paz para Gaza podría asumir un rol más eficaz que el de la ONU , lo que fue interpretado por analistas citados por Reuters, como un cuestionamiento abierto al sistema multilateral actual.

.@POTUS: "The UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN's potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled." pic.twitter.com/rI2ONWC7GZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 20, 2026

Hasta el momento, no se han detallado acciones específicas ni documentos formales relacionados con los comentarios realizados por el mandatario durante su encuentro con la prensa a un año de que asumió la Presidencia de Estados Unidos.