México e Israel celebran 70 años de relaciones diplomáticas, en las que han establecido una estrecha colaboración en diversos ámbitos como el político, económico y cultural, por lo que para celebrar crearon una serie de actividades culturales que estarán disponibles en ambos países.

Durante los 70 años de relaciones bilaterales, México e Israel han firmado diversos acuerdos de cooperación en varios campos, así como un Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor en el 2000 y trajo consigo un importante aumento en los intercambios comerciales.

Y para celebrar los 70 años de relaciones diplomáticas, Israel y México realizarán una serie de actividades culturales, diplomáticas y académicas que se extenderán hasta mayo del 2023.

#México e #Israel celebrarán este próximo 1° de julio 70 años de relaciones diplomáticas. Al respecto, y con mucha alegría, presentamos el #logo oficial y conmemorativo de este gran evento, el cual incluirá una vasta agenda de actividades relevantes🇲🇽-🇮🇱

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¿Qué actividades se realizarán entre México e Israel?

En primer lugar, el lanzamiento conjunto del logotipo conmemorativo de los 70 años de relaciones diplomáticas México-Israel, mismo que en reconocimiento de las profundas raíces históricas y culturales de ambos países presenta a Quetzalcóatl, una de las principales deidades de la cultura mexica, y la Estrella de David, símbolo identitario de la cultura israelí y el judaísmo.

También habrá una exposición fotográfica itinerante que mostrará los momentos más relevantes de los 70 años de las relaciones diplomáticas entre México e Israel, así como la emisión de un timbre postal conmemorativo para ambos países y un seminario arqueológico organizado por las universidades de Tel Aviv, en Israel y Anáhuac, en México.

|Amada Castañón

De igual forma, Israel estará presente en uno de los festivales más importantes de México: El festival Internacional Cervantino, además tendrá un espacio en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2022. Como parte de la celebración, se realizará un concierto filarmónico en el Palacio de Bellas Artes.

Para conocer más sobre la cultura de ambos países, se realizará un desfile de modas con diseñadores de ambos, así como una muestra gastronómica que deleitará a los asistentes con los mejores platillos de México e Israel.

Por su parte, Israel proyectará una semana de Cine Mexicano en importantes salas del país. En la Universidad de Tel Aviv se organizará una Semana de México presentando a la comunidad estudiantil cómo es la cultura y el pensamiento mexicano.

Las actividades en ambos países se realizarán en universidades públicas y privadas de cada país, y tienen la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral y los vínculos amistosos entre México e Israel

