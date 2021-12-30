Israel agrega a México a su ‘lista roja’ de viajes por Covid-19

Israel anunció este miércoles 29 de diciembre que diversos países europeos, africanos y americanos entraron en su ‘lista roja’ de destinos prohibidos para sus ciudadanos, entre ellos México. Esto debido que la tasa de Covid-19 de dichas naciones aumentó recientemente.

Además de México, en la categoría de países americanos, Israel prohibió los viajes a Estados Unidos y Canadá. Por el lado europeor, Israel suspendió las visitas a Italia y Reino Unido.

Tras el anuncio, el país ubicado en Medio Oriente no detalló cuándo levantarán la prohibición o bajo qué condiciones México puede salir de su ‘lista roja’ de Covid-19.

Israel toma medidas contra la quinta ola de Covid-19

Tras la aparición de la variante omicron, Israel cerró sus fronteras al turismo extranjero como medida precautoria. A pesar de los esfuerzos, las infecciones se han duplicado la última semana.

Cabe señalar que dicho país cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo con poco más de 4,2 millones de personas con la dosis de refuerzo, lo que representa cerca del 62 por ciento de su población, mientras que un 45 por ciento ya tiene las tres dosis de Pfizer.

De igual forma, recientemenete Israel anunció que será la primera nación en poner la cuarta dosis de la vacuna para sus ciudadanos mayores de 60 años o para aquellos que tengan más de cuatro meses desde la aplicación de la tercera dosis.

#Israel será el primer país en el mundo en administrar la cuarta dosis de la vacuna del #COVID19.



El primer grupo a vacunarse serán las personas mayores de 60 años y el personal médico.



La decisión fue tomada por recomendación del equipo de expertos en salud ante la pandemia. https://t.co/FHFT0owko1 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) December 21, 2021

Según el comité de expertos en materia de salud del gobierno de Israel, esta medida se aprobó a petición directa del primer ministro, Naftali Bennett.

De acuerdo con el mandatario, la cuarta dosis ayudará a combatir la quinta ola de Covid-19 y a la nueva variante, omicron que amenazan con repuntar los casos diarios registrados en el país.

Gracias a las medidas tomadas por el gobierno, Israel registró ocho mil 243 muertes por Covid-19 desde el comienzo de la pandemia a principios del año 2020.

