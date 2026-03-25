¿Qué pasó? El INAH frena subasta en España y recupera pieza prehispánica

¡Frenan subasta! Una pieza prehispánica de piedra con rastros enigmáticos, atribuida a las antiguas culturas del centro de México, estuvo a punto de ser subastada en España. Sin embargo, la intervención del INAH y de la Secretaría de Cultura de México logró frenar su venta.

Recuperan pieza prehispánica de una subasta en España

Mediante un oficio, la titular de Cultura, Claudia Stella Curial de Icaza, expresó el rechazo del Gobierno de México a la subasta organizada por Templum Fine Art Auctions, en la que se incluía una pieza arqueológica mexicana.

Se informó que, tras un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se determinó que el objeto forma parte del patrimonio histórico de la Nación, por lo que es inalienable, imprescriptible y su exportación está prohibida desde 1827.

El miércoles 25 de marzo, la casa @AuctionsTemplum llevará a cabo una subasta en línea en la que el @INAHmx ha identificado una pieza de origen prehispánico, propiedad de nuestra Nación.

Se han iniciado los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes, por lo… pic.twitter.com/1UmGkLaOcC — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) March 23, 2026

¿Qué pasará con la pieza rescatada de la subasta?

Ante esta situación, las autoridades mexicanas iniciaron los procedimientos jurídicos correspondientes para detener la venta y gestionar la repatriación del bien por vías legales y diplomáticas.

Además, la Secretaría de Cultura hizo un llamado a respetar el patrimonio cultural y evitar la comercialización de piezas que representan la memoria histórica de los pueblos originarios.

¿Qué pieza es la que iban a subastar en España?

¿De qué pieza se trata? Hasta el momento, la pieza no cuenta con un nombre específico confirmado públicamente. El INAH la ha identificado de manera general como una “pieza de origen prehispánico” perteneciente al patrimonio cultural del país, sin precisar su cultura, periodo o clasificación.

Riqueza cultural en México

México es uno de los países con mayor riqueza cultural en el mundo, gracias a las diferentes civilizaciones que se desarrollaron en su territorio antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI.

Las culturas agrupadas dentro de la región de Mesoamérica, destacaron por sus avances en arquitectura, astronomía, agricultura, arte y organización social.

Entre las más antiguas se encuentran los Olmecas, quienes florecieron en la región del Golfo de México, reconocidos por sus cabezas colosales y su influencia en otras civilizaciones.

Posteriormente, surgió la Teotihuacán, una de las ubres más importantes del mundo antiguo, famosa por sus pirámides del Sol y la Luna.

Otra de las civilizaciones más destacadas fue la de los Mayas, que se desarrollaron en el sureste de México y Centroamérica. En el occidente y sur del país también florecieron culturas como los Zapotecas y los Mixtecos, conocidos por sus ciudades como Monte Albán y por su refinado trabajo en orfebrería y códices.

Finalmente, los Mexicas, también llamados aztecas, fundaron Tenochtitlán, una de las ciudades más impresionantes de su tiempo. Su imperio dominó gran parte del centro de México hasta la llegada de los españoles.