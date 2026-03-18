¿Vas a Teotihuacán o Chichén Itzá? Las reglas vigentes y qué zonas sí puedes recorrer durante el equinoccio 2026

Miles de personas se están preparando para recibir el equinoccio en las zonas arqueológicas más conocidas de México, pero este 2026 la experiencia será diferente.

Si planeas visitar Teotihuacán o Chichén Itzá, es clave conocer las nuevas reglas, accesos limitados y áreas restringidas que estarán vigentes. Antes de vestirte de blanco y alzar los brazos al cielo, infórmate para evitar contratiempos y disfrutar tu visita sin sorpresas.

El fenómeno astronómico comenzará el día 20, a las 8:46 horas del Centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

¿Se puede subir a la Pirámide del Sol?

Con motivo del equinoccio 2026, la Zona Arqueológica de Teotihuacán implementará un operativo especial con horarios, restricciones y medidas para garantizar la seguridad de los visitantes y la conservación del sitio.

El sábado 21 abrirá de 7:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:30, mientras que el domingo 22 el ingreso será a partir de las 8:00 y cerrará a las 17:00 horas.

Entre las principales disposiciones, no se permitirá el acceso con mascotas, mochilas grandes, maletas, bocinas, instrumentos musicales, casas de campaña ni objetos voluminosos.

Además, no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, armas o cualquier objeto que represente un riesgo.

#NoticiasINAH 🔹 El INAH implementará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 en Zonas Arqueológicas



• Tiene como objetivo garantizar la integridad del público, trabajadores y de los monumentos prehispánicos ante el aumento de visitantes



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Se mantiene la restricción de subir a la Pirámide del Sol, llevar a cabo actividades comerciales no autorizadas y el uso de drones dentro del recinto.

Accesos y costos para el Eequinoccio 2026

Las autoridades indicaron que las actividades deberán concentrarse en las plazas de la Luna y del Sol, evitando permanecer sobre los basamentos.

El acceso tendrá un costo de 210 pesos, con descuento del 50% para público nacional y residentes con acreditación; el domingo la entrada será gratuita para este mismo sector. También estarán exentos de pago adultos mayores, menores de 13 años, estudiantes, profesores y otros grupos con credencial vigente.

El ingreso se realizará por las puertas 1 a la 5, y los boletos podrán adquirirse únicamente en taquillas o en el sitio oficial del INAH.

Los museos de la Cultura Teotihuacana y de Murales Teotihuacanos permanecerán cerrados durante ambos días. En cuanto a estacionamientos, estarán disponibles hasta alcanzar su capacidad, por lo que se recomienda considerar espacios en zonas aledañas.

Las autoridades invitan a explorar otros sitios cercanos como Tetzcotzingo, Tenayuca I, Tenayuca II o Cuicuilco como alternativas para disfrutar de esta fecha.

¡Conoce más sobre esta importante zona arqueológica de Quintana Roo en nuestra #FotoDelDía!



«Dzibanché: expansión y dominio de un clan maya»: https://t.co/ZjHcmoEz2v



📷 Sonny Moises Ojeda González, INAH. pic.twitter.com/ZGKe7IvnIc — INAH (@INAHmx) March 17, 2026

¿Con qué objetos se puede ingresar a Chichén Itzá?

Chichén Itzá también aplicará un operativo especial. Entre las principales restricciones, queda restringido el acceso a zonas no autorizadas, la realización de ceremonias de cualquier tipo y el uso de drones.

Además, quienes deseen ingresar con equipo profesional de fotografía o video deberán contar con un permiso previo tramitado ante el INAH.

En los filtros de acceso se revisarán bolsas y mochilas, y no se permitirá ingresar con objetos como cigarros (de cualquier tipo), productos inflamables, disfraces, banderas con fines comerciales, tripiés, lentes fotográficos profesionales, alcohol, sustancias ilegales ni armas.

Horarios para los eventos dentro de Chichén Itzá

Las autoridades informaron que el último acceso a áreas como el Juego de Pelota, el Osario, el Observatorio, el Conjunto de las Monjas y la Plaza de las Mil Columnas será a las 15:30 horas, con desalojo a las 16:00.

Esto permitirá concentrar a los visitantes frente al Templo de Kukulcán, donde se aprecia el fenómeno arqueoastronómico más esperado: la proyección de luces y sombras que simulan el descenso de una serpiente por la escalinata entre las 15:00 y 17:00 horas.

El Gran Museo de Chichén Itzá operará de 8:00 a 15:00 horas, con acceso desde el área del Cenote Sagrado y posibilidad de reingreso por el mismo punto, aunque se suspenderán las visitas a la zona Serie Inicial.

Para facilitar la salida de visitantes, especialmente en transporte turístico, se habilitarán accesos especiales en las puertas 5, 6 y 9.

Finalmente, se informó que el espectáculo “Noches de Kukulcán” solo se realizará el viernes 20 a las 19:30 horas, quedando cancelado durante el fin de semana del equinoccio.

