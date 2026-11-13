Microsoft sigue fallando HOY: estas son las aplicaciones que todavía presentan problemas

La caída mundial de Microsoft todavía no termina, y es que, este viernes 13 de noviembre, usuarios de distintas partes del mundo continúan enfrentando problemas para acceder a algunas de las herramientas de Microsoft 365, entre ellas Outlook, Teams y Copilot, luego de una interrupción que comenzó el jueves y afectó servicios esenciales para el trabajo y la comunicación.

Aunque la compañía ha informado avances en sus labores para recuperar la estabilidad de sus sistemas, esto no significa que todas las funciones hayan regresado a la normalidad.

De acuerdo con los reportes más recientes, algunos usuarios todavía pueden experimentar dificultades de acceso, fallas intermitentes y retrasos en la entrega de correos electrónicos.

¿Qué aplicaciones de Microsoft siguen presentando fallas?

La interrupción no afecta de la misma manera a todas las herramientas. Mientras algunas funciones permanecen disponibles, otras dependen de Exchange Online y pueden presentar errores o dejar de responder correctamente.

Estas son las principales aplicaciones que pueden verse afectadas:

Outlook: Es una de las herramientas más perjudicadas por la interrupción, debido a que los problemas con Exchange Online pueden impedir que los usuarios ingresen a sus buzones, consulten sus mensajes o envíen y reciban nuevos correos. También pueden registrarse retrasos en la entrega de emails.

Copilot: El asistente de inteligencia artificial de Microsoft también puede presentar problemas. Los usuarios podrían tener dificultades para iniciar conversaciones, recibir respuestas o utilizar información de sus correos electrónicos, archivos y calendarios, debido a los inconvenientes de conexión con los servicios de Microsoft 365.

Microsoft Teams: Algunas funciones de la plataforma de comunicación continúan dependiendo de la conexión con Exchange Online. Por ejemplo, las actividades relacionadas con calendarios, programación de reuniones e invitaciones pueden presentar errores. Sin embargo, las funciones básicas para incorporarse a llamadas e intercambiar mensajes pueden seguir disponibles.

¿Word, Excel y PowerPoint también están afectados?

Aunque las aplicaciones de Office no dejaron de funcionar por completo, algunas de sus herramientas pueden presentar limitaciones cuando necesitan conectarse con los servicios en la nube.

En el caso de Word, Excel y PowerPoint, las funciones básicas de edición y creación de documentos pueden continuar operando. Sin embargo, los usuarios podrían encontrar dificultades al compartir archivos mediante SharePoint, imprimir documentos a través de servicios en la nube o consultar sus documentos utilizados recientemente.

Esto significa que no necesariamente se trata de una falla que impida abrir o editar todos los archivos, sino de problemas en determinadas funciones que dependen de la infraestructura afectada.