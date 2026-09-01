Fuerte incendio deja a un hombre gravemente quemado en Tepito, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un voraz incendio provocado por una veladora dejó a un hombre con severas quemaduras en el barrio de Tepito. Paralelamente, las autoridades atendieron la caída de un peatón desde un puente en Iztacalco y un fuerte percance vial en el Anillo Periférico.

Hombre sufre graves quemaduras tras incendio por veladora en vecindad de Tepito

Un hombre resultó gravemente lesionado tras registrarse un voraz incendio al interior de una vivienda ubicada en una vecindad de la calle Jesús Carranza, entre Eje 1 Norte y la calle Libertad, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes iniciales, el habitante encendió una veladora que accidentalmente cayó al suelo, provocando que su ropa comenzara a incendiarse. El fuego se propagó en cuestión de segundos hacia objetos de plástico y madera almacenados en la habitación. Paramédicos del ERUM acudieron al sitio para brindarle primeros auxilios tras sufrir quemaduras en gran parte del cuerpo, trasladándolo de urgencia a un hospital especializado donde se le reporta estable. Gracias a la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, el fuego fue sofocado en pocos minutos, evitando que las llamas consumieran otros departamentos.

Hombre cae de un puente peatonal en el Eje 3 Oriente e investigan los hechos

En la alcaldía Iztacalco, un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó con heridas de consideración tras caer desde un puente peatonal ubicado sobre el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia La Nueva Rosita.

Automovilistas y peatones que transitaban por la zona reaccionaron de inmediato para resguardar a la víctima y abandonar la vialidad, evitando que los vehículos lo arrollaran mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para estabilizar al hombre y trasladarlo a bordo de una ambulancia a un centro hospitalario. La Fiscalía capitalina inició las indagatorias para esclarecer si la caída se debió a un accidente o si hubo intervención de terceras personas.

Presunto paso de alto desata choque en el Anillo Periférico

Finalmente, en el poniente de la urbe, un percance automovilístico involucró a dos vehículos en la intersección del Anillo Periférico y la Calle 4, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

Los primeros peritajes señalan que uno de los conductores ignoró la luz roja del semáforo, provocando un impacto lateral entre ambas unidades. Al lugar acudieron paramédicos del ERUM para valorar a los involucrados, confirmando que ninguno requirió traslado de urgencia. La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos mientras elementos de tránsito retiraban los coches siniestrados.