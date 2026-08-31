Muere hombre tras caer a las vías en el Metro San Cosme e incendio en salón de fiestas en Tlalpan, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, una lamentable tragedia paralizó temporalmente el servicio en la Línea 2 del Metro tras la muerte de un usuario. En tanto, incendios y percances viales severos movilizaron a las autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan.

Hombre muere tras caer a las vías en la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro

Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró en la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que un hombre de aproximadamente 40 años de edad cayera a la zona de vías.

Tras el reporte, personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) interrumpió el suministro eléctrico para realizar las maniobras de rescate del cuerpo, evacuando a los usuarios de las instalaciones. El cadáver fue resguardado temporalmente en el cubículo del jefe de estación hasta el arribo de peritos de la Fiscalía capitalina, quienes procedieron a realizar el levantamiento correspondiente. El servicio permaneció suspendido por cerca de media hora mientras concluyeron los trabajos de los cuerpos de auxilio.

Incendio en salón de fiestas moviliza a socorristas en Coapa

En el sur de la urbe, un incendio originado al interior de un salón de fiestas generó zozobra entre habitantes y trabajadores sobre el cruce de la avenida Cafetales y la calle Alfalfares, en la zona de Coapa, alcaldía Tlalpan.

La presencia de una densa columna de humo y llamas visibles desde edificios aledaños motivó el cierre preventivo de calles continuas para permitir las maniobras del Heroico Cuerpo de Bomberos. Empleados del recinto fueron evacuados de emergencia y, debido a que no se realizaba ningún evento social en ese momento, no se registraron personas lesionadas. Los vulcanos sofocaron las llamas, las cuales dejaron afectaciones materiales en la parte superior del inmueble, apuntando a un presunto cortocircuito como causa origen.

Choque proyecta automóvil contra jardinera en la calzada Ermita Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, un choque de alta intensidad se registró sobre la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Constitución de 1917.

El impacto ocurrió entre una camioneta particular y un automóvil sedán cuando uno de los automovilistas perdió el control del volante. La fuerza de la colisión proyectó al sedán hacia la zona de camellón hasta quedar montado sobre una jardinera. Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales en ambas unidades, los paramédicos confirmaron que ninguno de los tripulantes sufrió lesiones graves. Ambos conductores fueron remitidos ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Cortocircuito en medidores genera alarma en la colonia Roma Sur

Finalmente, bomberos de la CDMX acudieron a atender un conato de incendio al interior de un inmueble residencial ubicado sobre la avenida Monterrey, casi al cruce con la calle Bajío, en la colonia Roma Sur.

Vecinos del edificio alertaron a las autoridades tras escuchar diversas detonaciones y percibir humo saliendo de la zona del banco de medidores. Los vulcanos inspeccionaron las conexiones eléctricas y procedieron al corte del cableado dañado por un cortocircuito, descartando riesgos para la estructura e inquilinos sin que se reportaran personas lesionadas.