Hallan cuerpo en bolsas en la GAM y ejecutan a hombre en Iztapalapa, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, macabros hallazgos y ataques armados marcaron la agenda delictiva al norte y oriente de la metrópoli, al tiempo que las afectaciones urbanas provocaron cierres viales en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hallan cuerpo embolsado sobre un puente en la colonia Residencial Zacatenco

El cadáver de una persona envuelto en bolsas de plástico fue localizado sobre la banqueta de un puente peatonal y vehicular que cruza la avenida Insurgentes Norte y Prolongación Misterios, en la colonia Residencial Zacatenco, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

#MientrasDormía | Ataque a balazos y hallazgo de embolsado marcan la noche en la #CDMX



En #Iztapalapa, un automovilista fue asesinado tras recibir al menos 11 disparos en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl; al intentar huir, perdió el control y chocó contra una reja.



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Habitantes y transeúntes que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencia sobre el bulto sospechoso abandonado en la vía pública. Policías del sector Lindavista acudieron al punto para verificar el reporte, acordonando el perímetro para resguardar la escena del crimen. Peritos de la FGJ realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro e iniciar la necropsia de ley. Trascendió que, derivado de un operativo en las inmediaciones, agentes policiales lograron la detención de un hombre, quien fue presentado ante el Ministerio Público por su presunta relación con el abandono del cadáver.

Acribillan a conductor de 11 balazos en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

En la alcaldía Iztapalapa, un hombre fue asesinado a tiros mientras transitaba a bordo de su automóvil sobre la calle Villa Franqueza, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue interceptada por un sujeto armado que le disparó a quemarropa en al menos 11 ocasiones. Herido de gravedad, el automovilista intentó acelerar para escapar del ataque; sin embargo, perdió el conocimiento al volante e impactó su vehículo contra la reja metálica de una unidad habitacional, quedando sin vida en el asiento del conductor. Agentes de la Policía de Investigación analizan los videos de las cámaras del C5 para trazar la ruta de escape del agresor.

Árbol de 10 metros se desploma sobre dos vehículos en la San Miguel Chapultepec

En el poniente de la capital, un árbol de más de 10 metros de altura colapsó sobre la calle Gobernador Rafael Rebollar, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, aplastando dos vehículos estacionados.

#AlertaVial | Árbol caído en Chapultepec y camión accidentado en la México-Puebla



Accidentes matutinos en la #CDMX: un árbol colapsó sobre dos vehículos en la Miguel Hidalgo tras reportes ignorados por autoridades.



Mientras tanto, en Iztapalapa, un camión tiró su carga de… pic.twitter.com/jGVCo09NMD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Vecinos del sector señalaron que el árbol ya había sido reportada en diversas ocasiones por el riesgo de caída. Al venirse abajo, el tronco derribó un poste de madera, dañó la estructura de un domicilio y destruyó el cableado eléctrico y de telefonía. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil seccionaron el árbol con motosierras y liberaron las líneas afectadas tras varias horas de trabajo. El incidente no dejó personas lesionadas.