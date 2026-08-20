Trasladan a la FEMDO a la hija y sobrina de “El Tío Lako” tras narcobloqueos en Michoacán

Un contundente operativo desplegado por fuerzas federales en el estado de Michoacán derivó en la captura de importantes integrantes y familiares directos de la cúpula de una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los aprehendidos fueron trasladados bajo un estricto dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

Trasladan a la hija y sobrina de "El Tío Lako" a la FEMDO

Durante una intensa incursión operativa, elementos de las Fuerzas Armadas y corporaciones federales intentaron capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", identificado como un peligroso líder criminal que encabeza las operaciones del CJNG y células aliadas en la región de Michoacán. Aunque el capo logró evadir a las autoridades en medio de la refriega, las fuerzas de seguridad lograron la detención de nueve personas en el sitio, entre las que destacan la hija y la sobrina de Guerrero Martínez, además de varios de sus escoltas y colaboradores operativos.

#IMPORTANTE 🚨 Operativo contra “El Tío Lako” desató narcobloqueos en #Michoacán



Tras el operativo para capturar a “#ElTíoLako”, presunto líder del #CJNG, fuerzas federales detuvieron a 12 personas, entre ellas su hija y sobrina 🚔



Los detenidos se encuentran en la FEMDO bajo… pic.twitter.com/lAYpWUCrFE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

A los detenidos se les aseguró un importante arsenal con armas de alto poder, cartuchos útiles, equipo táctico y diversos vehículos presuntamente empleados para cometer ilícitos en la entidad. Horas más tarde, los trabajos de inteligencia de las fuerzas federales permitieron la localización y aprehensión de tres integrantes más de la misma estructura delictiva, sumando un total de 12 personas bajo custodia.

Narcoincendios en carreteras y blindaje en las inmediaciones de la FEMDO

La captura de los familiares directos de "El Tío Lako" desató una violenta reacción por parte del grupo armado en suelo michoacano. Integrantes de la red criminal perpetraron múltiples narcobloqueos, incendiaron vehículos particulares y de carga, e instalaron barricadas sobre diversas carreteras e interconexiones municipales con el objetivo de frenar el avance del convoy militar y presionar a las autoridades.

#LoÚltimo | Se reporta que el narcotraficante conocido como 'Tío Lako', compadre del Mencho, era a quien iban a capturar en #Michoacán; algunas versiones indican que habría escapado aunque detuvieron a algunos de su célula. pic.twitter.com/tRnVavaL2E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Pese a los actos vandálicos y la tensión en la zona, los 12 sospechosos fueron evacuados mediante un fuerte dispositivo aéreo y terrestre hacia la capital del país. Actualmente, la sede de la FEMDO, ubicada en la Ciudad de México, se encuentra fuertemente custodiada por agentes federales mientras los ministerios públicos determinan la situación jurídica de los imputados. En las próximas horas se resolverá si son vinculados a proceso e ingresados al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y terrorismo.

