¡Cuidado! Socavón de tres metros de profundidad en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza

Un peligroso hundimiento de tierra se registró durante el transcurso del viernes en el cruce de la calle Ferrocarril Industrial y la calle Norte 21, en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza. La falla en el suelo generó una oquedad de grandes dimensiones que pone en riesgo el tránsito vehicular y peatonal en esta zona de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes e inspecciones en la zona, la cavidad mide aproximadamente siete metros de largo por 80 centímetros de ancho y alcanza una profundidad de al menos tres metros. El incidente habría sido provocado por la ruptura de la antigua red de tuberías del drenaje subyacente, cuyo deterioro terminó por minar el subsuelo hasta colapsar la carpeta asfáltica.

Avanzan a paso lento los trabajos de reparación en la zona

A pesar de la movilización de las cuadrillas de emergencia y personal técnico durante la noche, las labores de reparación han presentado avances lentos debido a la complejidad de las maniobras y al volumen de tierra desplazado. En el lugar ya se encuentra maquinaria especializada, así como los tramos de tubería de reemplazo y el material de relleno necesario para sustituir la infraestructura dañada.

Las autoridades y los trabajadores en el sitio prevén que las tareas de sustitución de tubos, rellenado y encarpetado asfaltico se extiendan durante el fines de semana, por lo que se proyecta que el paso quede totalmente restablecido entre el sábado y el domingo. Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas evitar el cruce de Ferrocarril Industrial y Norte 21 y tomar vías alternativas.

