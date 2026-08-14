Choque entre autobús y camioneta deja dos heridos en Xochimilco, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un fuerte accidente vial en la alcaldía Xochimilco dejó a dos personas lesionadas tras el impacto de un camión de pasajeros contra un vehículo particular. Asimismo, las intensas lluvias provocaron despistes viales y caídas de especies arbóreas en diversos puntos de la metrópoli.

Camión de pasajeros embiste a camioneta en Xochimilco; hay dos personas lesionadas

Un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la avenida Prolongación División del Norte, casi al cruce con Guadalupe I. Ramírez, en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco, movilizó a los cuerpos de emergencia tras la colisión de un autobús de transporte público contra una camioneta de redilas.

Cámaras de seguridad de la cabina del camión captaron el momento en que la camioneta se impactó primero contra el muro de contención, lo que imposibilitó que el chofer del autobús lograra frenar a tiempo, embistiéndola por la parte trasera. El percance dejó como saldo al conductor de la camioneta policontundido y a una pasajera del camión con probable fractura de tibia y peroné. Bomberos de la CDMX realizaron maniobras con equipo especializado para liberar la unidad incrustada en el concreto antes de reabrir el tránsito.

¡Accidente, caída de árbol e incendio movilizan a los servicios de emergencia en la #CDMX!



Un choque entre un autobús y una camioneta en Xochimilco dejó dos personas lesionadas.



Además, la caída de una palmera en Benito Juárez y un conato de incendio en Zaragoza provocaron… pic.twitter.com/LSKeBwId1s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Choque múltiple por presunto conductor ebrio en Calzada de Tlalpan

En la alcaldía Benito Juárez, un accidente múltiple se registró sobre la Calzada de Tlalpan al cruce con la calle Francisco Fernández del Castillo, donde estuvieron involucrados una camioneta y dos vehículos compactos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor de uno de los automóviles involucrados transitaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que perdiera el control e impactara a las otras dos unidades. A pesar de lo aparatoso de la colisión entre los tres vehículos, los paramédicos que valoraron a los involucrados confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Lluvia provoca maniobra de emergencia e impacto en avenida Insurgentes Sur

Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas generaron complicaciones viales en el poniente de la ciudad, donde una camioneta terminó montada sobre el camellón de la avenida Insurgentes, casi al cruce con la avenida La Paz.

El automovilista relató a las autoridades que la escasa visibilidad por la lluvia intensa y una maniobra intempestiva de otro vehículo que le cerró el paso lo obligaron a dar un volantazo, impactando la estructura de concreto que no alcanzó a distinguir. El siniestro no dejó heridos y la unidad fue remolcada por una grúa minutos después.

Caída de palmera en Coyoacán y conato de incendio en Río Churubusco

Finalmente, sobre el cruce de la avenida Universidad y la avenida Coyoacán, las rachas de viento y el reblandecimiento de la tierra hicieron colapsar una palmera sobre una jardinera pública, la cual fue fragmentada con motosierras por personal de Protección Civil y Bomberos para evitar riesgos.

En tanto, al oriente de la urbe, en el cruce de Río Churubusco y Calzada Zaragoza, se registró un conato de incendio en el camellón central provocado por la quema de madera y basura por personas en situación de calle, el cual fue sofocado por los vulcanos sin registrar heridos ni detenidos.