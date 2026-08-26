Volcadura de tráiler aplasta vehículo en la GAM y vecinos denuncian peligro por hundimientos, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, la volcadura de un pesado camión de carga aplastó a un automóvil estacionado en la alcaldía Gustavo A. Madero, desatando la alarma de los vecinos, quienes denunciaron graves fallas estructurales y de mantenimiento en la vialidad.

Tráiler con 20 toneladas de porcelana vuelca y aplasta auto en la colonia Salvador Díaz Mirón

Un estridente estruendo alertó a los habitantes de la colonia Salvador Díaz Mirón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un tráiler cargado con más de 20 toneladas de pisos de porcelana perdiera el control y terminara volcado sobre su costado lateral.

El accidente ocurrió sobre la calle Oriente 157, en el tramo comprendido entre Norte 72-A y Norte 74. Al vencerse la unidad por el peso, la caja cayó directamente encima de un automóvil particular que se encontraba estacionado en la vía pública. "Yo terminé de cenar y se escuchó el golpe muy fuerte; me asomé a la ventana y el camión ya estaba tirado", relató la vecina Michelle Menchaca. Pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas de gravedad; únicamente el chofer del transporte sufrió una contusión leve en una pierna y fue valorado en el sitio por paramédicos.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un tráiler con más de 20 toneladas de pisos de porcelana volcó en Oriente 157, colonia Salvador Díaz Mirón, @TuAlcaldiaGAM, y cayó sobre un vehículo estacionado.



Vecinos denuncian grietas, hundimientos e inclinación de la vialidad y aseguran que este… pic.twitter.com/zKb6MJ0aMg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Vecinos exigen intervención urgente en Oriente 157 ante riesgo de desastre mayor

Tras el percance, los colonos señalaron que la pronunciada inclinación, las grietas profundas y los severos hundimientos del asfalto convierten a la calle Oriente 157 en una trampa mortal para los vehículos de carga pesada. De acuerdo con los testimonios, este es el tercer tráiler que se vuelca exactamente en la misma curva y punto de la vialidad.

"Hemos pedido a las autoridades correspondientes que nos apoyen, hemos metido escritos a la alcaldía, pero no hemos tenido respuesta (...). La semana pasada también se volteó otro camión que traía cartón. No hemos tenido una pérdida humana y no queremos que pase", advirtió Janette González, vecina afectada.

Por su parte, los habitantes exigieron la reparación integral del suelo antes de que ocurra una tragedia de mayores proporciones si una unidad con material peligroso o gas LP llega a volcar en la zona. Equipos de emergencia y grúas de gran tonelaje laboraron durante varias horas de la madrugada para levantar el tráiler y retirar los escombros.