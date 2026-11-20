Un nuevo grupo de migrantes ingresó la madrugada de este día a territorio mexicano a través de la frontera con Guatemala, luego de haberse concentrado previamente en el parque de Tecún Umán, del lado guatemalteco.

Se trata de personas, principalmente de origen hondureño, que la semana pasada habían sido detenidas y deportadas a Centroamérica, y que volvieron a organizarse para cruzar hacia Chiapas por el puente internacional Suchiate 1, Rodolfo Robles.

¡Volvieron a cruzar pese a ser deportados hace días!



Migrantes hondureños reunidos en Tecún Umán, #Guatemala, ingresaron esta madrugada por el puente internacional Suchiate 1 "Rodolfo Robles".



Apenas siete agentes del @INAMI_mx les ofrecieron atención en oficinas para trámites… pic.twitter.com/jYLTtIRn5W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

Ya en el lado mexicano, únicamente siete agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se acercaron para informarles que quienes contaran con un proceso migratorio iniciado serían atendidos en las oficinas correspondientes.

Los integrantes del contingente escucharon por un momento el aviso y enseguida retomaron su camino a pie sobre el puente fronterizo, sin que se registraran detenciones durante el cruce hacia suelo mexicano.

Avance rumbo a Tapachula y reorganización hacia Estados Unidos

Una vez dentro de territorio mexicano, la caravana emprendió su caminata con dirección al municipio de Tapachula, punto donde sus integrantes aseguran que buscarán reorganizarse antes de retomar su trayecto hacia Estados Unidos.

Durante su desplazamiento por la región fronteriza del sur de México, el contingente mantiene un avance continuo por carretera para reagrupar a quienes se suman al recorrido tras el cruce desde Guatemala.

El grupo determinó identificarse bajo el mismo nombre, Dios con nosotros, utilizado por la otra caravana que ya avanza por territorio chiapaneco.

De acuerdo con lo expresado por los propios migrantes, la decisión responde a que consideran que forman parte de un mismo continente y comparten el mismo objetivo de llegar a la frontera norte pese a las deportaciones previas.