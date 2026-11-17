Las caravanas migrantes en México desmienten en la carretera lo que se dice en Palacio Nacional. Mientras cientos de extranjeros avanzan a pie por el sur buscando llegar a Estados Unidos, el Gobierno Federal pasó de negar el éxodo a confesar que ya entraron 24 contingentes.

¿Existen o no? El giro desde Palacio Nacional

El 13 de diciembre, el Gobierno Federal negó esta movilización, aunque más de cien migrantes tocaron los límites de Chiapas y Oaxaca tras caminar 300 kilómetros. Además, más de mil personas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua —la tercera caravana hondureña reciente— cruzaron el puente internacional Rodolfo Robles, salieron de Tapachula el martes a las cuatro de la tarde y llegaron a Huixtla.

Pero en la mañanera del 17 de diciembre, la secretaria de Gobernación, admitió que 24 caravanas centroamericanas entraron a Chiapas y al sur de Oaxaca en los últimos meses. Aseguró que ninguna alcanzó la frontera norte porque el Instituto Nacional de Migración (INM) los persuade de que no pasarán a Estados Unidos, ofreciéndoles volver a sus países o trabajar en entidades mexicanas.

Cerca de 1,500 migrantes de Centroamérica, Cuba y Venezuela avanzan desde #Tapachula rumbo al norte con la meta de llegar a la #CDMX y tramitar visas para ingresar legalmente a EU.



En su recorrido, las familias enfrentan agotamiento, hambre y operativos migratorios que van… pic.twitter.com/KLRbtncqm0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

Redadas en Huehuetán y colectas en Tapachula

En la caravana “Dios con nosotros” —con ciudadanos de Venezuela, Honduras, Nicaragua y Cuba que buscan visas en la CDMX o cruzar ilegalmente a Estados Unidos—, los operativos del INM redujeron el grupo de mil 500 a 800 personas en Tapachula. La Guardia Nacional, la Policía estatal y el Grupo Beta siguen su paso; el 13 de noviembre de 2026 reportaron a Reuters 870 sudamericanos en Huixtla, a 60 kilómetros de Guatemala.

Mientras tanto, en un deportivo de Tapachula, varios pidieron dinero para desayunar o apoyo familiar para regresar a casa al no aguantar caminar con niños.“Venía con mi esposa, pero vi a migración aquí saliendo de Huehuetán ya cuando vi la agarraron, cruzó la combi de migración y se la llevaron”, narró un migrante a Azteca Noticias, mientras otro dijo huir de Honduras por falta de empleo y seguridad.