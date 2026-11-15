Migrantes están en Chiapas y en un centro deportivo en Tapachula se preparan para desayunar y tomar alimentos. Varios piden apoyo a las personas para poder comprar comida y prepararla en un centro deportivo donde pernoctan y toman descanso antes de seguir su camino.

Situación actual de los migrantes en Tapachula

Las personas originarias de Venezuela, Honduras, Cuba, entre otros países, debían haber salido a las 17:00 horas de ayer, pero aún permanecen en la zona. Algunos más van a trabajar para poder ganar algo de dinero y otros lavan su ropa. Más tarde, tratarán de seguir su camino a la frontera norte.

Operativos del INM reducen el número de integrantes de la caravana

Alrededor de mil 500 migrantes que eran hace unos días, ahora se contabilizan alrededor de 800 debido a los operativos de las autoridades migratorias mexicanas, mientras que otros han pedido a sus familiares que les ayuden a volver a sus países de origen, ya que no pueden caminar y, además, hay varios niños en la caravana.

El recorrido de la caravana migrante por Chiapas y Huixtla

Desde hace unos días, la Guardia Nacional, la Policía estatal de Chiapas, así como el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen el paso de la caravana migrante.

Las autoridades migratorias señalaron a la agencia de noticias Reuters el 13 de noviembre de 2026 que contabilizaban a alrededor de 870 personas sudamericanas en la ciudad de Huixtla, localizada alrededor de 60 kilómetros al oeste de la frontera con Guatemala.

En tanto que organizaciones no gubernamentales estimaban que el grupo de migrantes rondaba hasta los 2 mil integrantes, lo que la haría la caravana migrante más grande de este año.