Notas
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Confirman modificación a la visa americana: Juez federal da su resolución a las nuevas normas de Trump
Un tribunal federal de Massachusetts suspendió temporalmente las nuevas normas a la visa americana impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
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ICE supera récord de detenciones; más de 50 mil migrantes capturados en tan solo un mes
ICE detuvo, por segundo mes consecutivo, a más de 50 mil migrantes, cifra que no se había alcanzado durante el mandato de Donald Trump.
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22 kilómetros de esperanza: la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas rumbo al norte
Familias enteras, jóvenes y adultos mayores avanzan juntos en busca de mejores oportunidades y con la mira puesta en el norte y un futuro mejor.
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El nuevo truco de Trump: Revelan deportaciones secretas de migrantes mexicanos a Centroamérica
La administración de Donald Trump ha enviado de manera discreta a mexicanos deportados desde Estados Unidos hacia países de Centroamérica.
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SRE presenta 20 denuncias en EU por la muerte de 17 mexicanos en operativos de ICE
La SRE confirma la presentación de 20 denuncias tras el fallecimiento de 17 mexicanos durante redadas o bajo custodia de ICE.
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EU desmantela red de matrimonios falsos para obtener green card
El Departamento de Justicia de EU acusó a 11 personas por coordinar más de mil matrimonios arreglados para otorgar la Green Card a ciudadanos extranjeros por hasta $100,000 dólares.
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¡Fuera de nuestras ciudades! Protestas contra ICE y vigilia tras muerte de Renee Good sacuden Minneapolis y Nueva York
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"Un día sin inmigrantes": Protestas en Estados Unidos por políticas migratorias de Donald Trump
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Incertidumbre y celebración en la frontera y EU previo a la investidura de Trump
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Se desata el caos en campamento de migrantes en Chihuahua durante operativo