Migrantes esperan en México, Estados Unidos extiende Título 42

Migrantes en el norte de México expresaron el lunes su desesperación y frustración, luego de que el gobierno de Estados Unidos no logró levantar el Título 42, una política de la era de la pandemia que les ha impedido solicitar asilo en el país norteamericano durante más de dos años.

Una decisión de última hora de un juez federal en Luisiana el viernes hizo imposible que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos concluyeran el lunes el Título 42.

Desde marzo de 2020 el Título 42 ha permitido devolver a más de un millón de migrantes de Estados Unidos a México y otras naciones.

María Sánchez, migrante hondureña, que ha pasado más de un año en México con sus hijos:

Aquí en México, no tenemos que comer, tenemos que salir a las calles a pedir, nos hace mal que hayan alargado el Título 42.

Sánchez se encontraba entre más de cien migrantes que hacían fila bajo un calor sofocante frente al refugio Senda de Vida en Reynosa, México, fronteriza con McCallen, Texas, Estados Unidos.

#RuedaDePrensa #Título42

Les invitamos para dar a conocer las implicaciones de esta política migratoria y las consecuencias de su implementación para las vidas de miles de personas en movilidad. pic.twitter.com/mO7WnBn7Fc — Espacio Migrante (@EspacioMigrante) May 20, 2022

Decenas de miles de migrantes han estado esperando en México, muchos de ellos por meses, el fin del Título 42. El CDC había dicho que las vacunas y otras herramientas ya no eran necesarias para ayudar a controlar la propagación de COVID-19 en sus abarrotadas instalaciones.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, llegó al cargo en enero de 2021 con la promesa de deshacer las estrictas políticas migratorias de su predecesor, el republicano Donald Trump, pero hasta ahora ha tenido problemas para cumplirlo.

Los republicanos que buscan ganar el control del Congreso en noviembre han criticado sus políticas fronterizas como demasiado indulgentes, señalando un récord de cruces migrantes, mientras que algunos miembros de su propio partido lo han criticado por no poner fin a las restricciones de la era Trump.

La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios sobre las preocupaciones de los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se refirió a un comunicado que emitió el viernes, diciendo que cumpliría con la orden de la corte de Luisiana.

El domingo por la noche, los migrantes protestaron y realizaron una vigilia entorno al puente internacional en Tijuana, que conduce a San Ysidro, Estados Unidos, con pancartas que decían "No más Título 42".