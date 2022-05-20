Juez aprueba que se mantenga el Título 42 en Estados Unidos

Un juez federal en Louisiana impidió que la administración de Joe Biden pusiera fin a las restricciones del Título 42, la cual bloquea a los solicitantes de asilo y otros migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente Joe Biden tenía planeado poner fin a las restricciones del Título 42 a partir del 23 de mayo; sin embargo, el juez de Louisiana aprobó que la medida continué por más tiempo.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbot expresó que rechazar el final del Título 42 es una decisión positiva pues dejará que miles de migrantes permanezcan en la frontera.

While today’s court ruling rejecting Biden’s ending of Title 42 is a positive development, hundreds of thousands of illegal immigrants remain at the border ready to flood into our state.



Texas will continue using all available resources to prevent this mass illegal migration. pic.twitter.com/j76qGKvQPv — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 20, 2022

La orden conocida como Título 42 fue impuesta en marzo de 2020 por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual prohibe el ingreso de solicitantes de asilo y migrantes bajo el argumento de frenar la propagación de Covid-19 en el país.

Pero el presidente Joe Biden anunció a inicios de este año que las medidas impuestas por el Título 42 se levantarían tras peticiones de líderes demócratas, expertos médicos y de la ONU.

No obstante, los republicanos no quedaron conformes con la decisión, pues alegaron que retirar el Título 42 alentaría la entrada ilegal de más migrantes a estados Unidos.

¿Qué es el título 42 en Estados Unidos?

El Título 42 prohibe la entrada a EU a personas que la Oficina de Aduanas y protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) considera un potencial riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir medidas de control.

La política del Título 42 indica que las personas sujetas a la orden no serán retenidas en áreas de congregación para su procesamiento, y deberán ser expulsadas de inmediato del país, en la mayoría de los casos el proceso tarda solo unas horas.

Las expulsiones bajo el Título 42 no se basan en el estatus migratorio y se rastrean por separado de las acciones de aplicación de la ley de inmigración.