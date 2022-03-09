Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: Abren corredores humanitarios

Minuto a minuto de la jornada de hoy 9 e marzo de la operación militar Rusia vs Ucrania, donde se abrieron seis corredores humanitarios para que los civiles continúen con el desalojo de las ciudades atacada, esto después de que el Kremlin anunció un nuevo alto al fuego.

El anuncio de "silencio" del miércoles fue similar al del martes, en el que se prometía un paso seguro desde las ciudades de Kiev, Járkov, Chérnigov, Sumy y Mariupol. Hasta ahora, sólo se ha abierto un corredor, el de Sumy el martes.

13:03 HORAS

ONU no tiene informes de programas ilegales en Ucrania

La ONU dijo que no tiene ninguna constancia de la existencia en Ucrania de programas ilegales de armas químicas y biológicas, tal y como denunció Rusia.

El portavoz Stéphane Dujarric dijo que la organización no tiene información que confirme esas acusaciones rusas.

11:34 HORAS

Llegan a Rusia 180 mil personas: Kremlin

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que casi 180 mil personas habían sido evacuadas de Ucrania a Rusia desde el comienzo del conflicto el 24 de febrero, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

El ministerio agregó que la operación para abrir corredores humanitarios a fin de sacar a los civiles ucranianos y extranjeros de las zonas de combate "no produjo los resultados deseados, por culpa de Kiev" y que la situación que enfrentan los civiles en la ciudad de Mariúpol había alcanzado una "escala catastrófica".

9:23 HORAS

Así quedó el hospital materno de Mariupol tras ataque de Rusia

El presidente Volodomir Zelensky compartió un video sobre los daños provocados en el hospital materno de Mariupol, durante la operación militar de Rusia vs Ucrania.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

8:14 HORAS

México enviará otro avión para evacuar a mexicanos de Ucrania

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana volará a Rumania para evacuar alos mexicanos que han logrado salir de Ucrania.

El Presidente López Obrador nos ha instruido para preparar, con el invaluable apoyo se la SEDENA y la Fuerza Aérea Mexicana, el 2o vuelo a Rumania en apoyo a connacionales evacuados de Ucrania.Les informo cuándo despega en cuanto tengamos confirmadas las autorizaciones. Buen dia! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 9, 2022

7:45 HORAS

Reino Unido podría dar misiles a Ucrania

El gobierno de Reino Unido estudia "suministrar misiles antiaéreos de alta velocidad Starstreak" a petición de Ucrania, al considerar que se trata de "un arma defensiva", dijo el ministro de Defensa, Ben Wallace.

Wallace explicó que este tipo de misil portátil, diseñado para ofrecer "una defensa aérea cercana contra las amenazas aéreas convencionales, como los cazas de ala fija", según los fabricantes, permitiría al Ejército ucraniano "proteger mejor sus cielos".

7:24 HORAS

Chernóbil se queda sin luz, tiene reserva de 48 horas, alertan

Los generadores de electricidad que abastecen a la planta nuclear de Chernóbil tienen una capacidad de reserva de unas 48 horas y, transcurrido ese tiempo, sus sistemas de enfriamiento se pararán, advirtió hoy el ministro de Exteriores ucraniano, Dymitro Kuleba.

El máximo responsable diplomático de Ucrania alertó sobre la peligrosa situación de la antigua central que, según el operador eléctrico que la abastece, se ha quedado "completamente sin electricidad" debido a la ocupación rusa, lo que podría provocar fugas radiactivas.

6:24 HORAS

Ucrania abre seis corredores humanitarios

Ucrania abrió seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades tras conseguir un alto el fuego en las zonas correspondientes con el Gobierno ruso, mientras la cifra de los que escapan del país se sitúa ya en 2.15 millones.

Los corredores estarán operativos entre las 07.00 y las 19.00 horas GMT, explicó Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania.

5:16 HORAS

Rusia dice que flujos energéticos continúan

El Kremlin dijo que Estados Unidos había declarado una guerra económica a Rusia y que Moscú pensaría seriamente en qué hacer después de que el presidente Joe Biden impusiera una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y otros tipos de energía.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Rusia ha sido, es y será un proveedor fiable de energía y señaló que los flujos energéticos continúan.

5:07 HORAS

Ucrania se retira de misiones de paz de la ONU

Ucrania repatriará soldados y equipos que participan en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en África y Europa para reforzar las defensas en su país ante la invasión rusa, dijo un responsable de la ONU.

Las tropas rusas invadieron Ucrania hace casi dos semanas, bombardeando y asediando sus ciudades y obligando a huir a más de dos millones de personas, en su mayoría mujeres y niños.

