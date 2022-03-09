Chernóbil se queda sin energía, alertan fuga radioactiva en 48 horas

El suministro de energía eléctrica de la planta de energía nuclear de Chernóbil y todas sus instalaciones controladas por el ejército ruso han resultado dañadas, por lo que los generadores de diesel de repuesto alimentarán la planta durante 48 horas, después el sistema de enfriamiento se cerrará y habrá una amenaza de fuga radioactiva.

Alertó lo anterior el ministro de Defensa de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien precisó que todas las instalaciones de la planta nuclear de Chernóbil bajo el control de Rusia, están en la misma situación.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario ucraniano informó que Chernóbil no cuenta con energía eléctrica, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que pida a Rusia que cese el fuego y permita que los equipos de reparación restablezcan el suministro de electricidad lo antes posible.

"Toda la línea de suministro de energía de la planta de energía nuclear deChernóbil y todas sus instalaciones nucleares controladas por el ejército ruso han resultado dañadas. Chernóbil está desenergizado. Hago un llamado a toda la comunidad internacional para que pida inmediatamente a Rusia que cese el fuego y permita que los equipos de reparación restablezcan el suministro de electricidad lo antes posible", escribió en un primer mensaje.

En el siguiente mensaje alertó lo siguiente:

"Los generadores diesel de repuesto alimentarán la planta de energía nuclear de Chernóbil y sus instalaciones durante 48 horas. Luego, el sistema de enfriamiento del almacenamiento de combustible nuclear gastado se cerrará, lo que amenazará con la fuga de radiación. La guerra bárbara de Rusia amenaza a toda Europa. ¡Putin debe detenerlo de inmediato!", advirtió en Twitter.

Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

En tanto, la compañía nuclear ucraniana Energoatom advirtió que sustancias radiactivas podrían escapar de la planta de energía nuclear de Chernóbil, ocupada por el ejército ruso, debido al apagón.

"Como resultado de las acciones hostiles de los ocupantes rusos, la planta de energía nuclear de Chernóbil quedó completamente sin electricidad", señala el operador ucraniano en un mensaje en su cuenta de Telegram, reportado por medios internacionales.

"Los combates continúan, por lo que actualmente es imposible realizar trabajos de reparación y restablecer el suministro eléctrico", agrega la compañía estatal.

La empresa nuclear estatal de Ucrania, Energoatom, alertó que las sustancias radiactivas de la planta nuclear podrían liberarse porque no puede enfriar el combustible nuclear gastado al cortarse su conexión eléctrica.

Aseguró que da seguimiento a la situación e informará si se producen cambios en la situación de esta central, protagonista del mayor accidente nuclear de la historia de Europa.

Cabe mencionar que la antigua central nuclear, ubicada en una zona de exclusión debido a la radiactividad por el accidente de 1986, incluye reactores fuera de servicio e instalaciones de desechos radiactivos.

¿Qué pasa si hay una fuga radioactiva?

La mayoría de los accidentes nucleares liberan yodo radiactivo el cual puede ser absorbido por el cuerpo. Cuando las glándulas tiroides captan demasiado yodo radioactivo puede producirse cáncer de tiroides que se desarrollará varios años después de la exposición.

Los bebés y los niños son los que tienen mayor riesgo. Este riesgo es menor para los individuos mayores de 40 años de edad.

El cáncer de tiroides parece ser el único cáncer cuya incidencia aumenta después de un escape nuclear.

El yoduro de potasio protege solamente a la glándula tiroides, pero este es el órgano que corre más peligro frente al yodo radiactivo.