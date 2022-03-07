Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: abren corredor humanitario a Rusia

En el día 12 de la operación militar Rusia vs Ucrania, hoy 7 de marzo de 2002 el Kremlin anunció nuevos "corredores humanitarios" para transportar a los ucranianos atrapados bajo sus bombardeos a la propia Rusia y a su aliada Bielorrusia, una medida que Kiev denunció de inmediato como una maniobra inmoral. Sigue aquí el minuto a minuto:

14: 45 HORAS

Rusia lanza ataque en una fábrica de pan en Ucrania

Funcionarios ucranianos dijeron que un ataque aéreo ruso impactó en una fábrica de pan en el norte de Ucrania, matando al menos a 13 civiles, mientras que las conversaciones entre Kiev y Moscú para apaciguar el conflicto avanzaron poco.

El ataque a la fábrica de Makariv, al oeste de la capital, Kiev, tuvo lugar cuando el número de refugiados que huyen a través de las fronteras por la invasión rusa a Ucrania superó los 1,7 millones, según cifras de Naciones Unidas.

14:33 HORAS

Kiev impulsa diálogo Putin-Zelensky

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo que Ucrania quería conversaciones directas entre el presidente Volodimir Zelensky y el ruso Vladimir Putin porque Kiev sabe que es él quien manda en Moscú.

"Hace tiempo que queremos una conversación directa entre el presidente de Ucrania y Vladimir Putin, porque todos entendemos que es él quien toma las decisiones finales, especialmente ahora", dijo en una emisión de televisión en directo.

13:17 HORAS

La FIFA suspende contratos de futbolistas extranjeros

La FIFA anunció una serie de normas temporales de empleo e inscripción de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que los contratos de éstos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio para que puedan fichar por cualquier club.

"Tras la escalada de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado una crisis humana continua y angustiosa, el buró del Consejo de la FIFA ha decidido -en coordinación con la UEFA y tras consultar a diversas partes interesadas- modificar temporalmente el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de

12:38 HORAS

Rusia dice que no hay avances positivos en negociaciones

Los negociadores rusos dijeron que no tenían avances positivos que informar luego de las conversaciones con Ucrania y advirtieron sobre no esperar que la próxima ronda traiga un resultado final.

Las conversaciones "no son fáciles. Es demasiado pronto para hablar de algo positivo", dijo el negociador Vladimir Medinsky después de las conversaciones. "Esperemos que la próxima vez podamos dar un paso más grande".

11:38 HORAS

El petróleo Brent, en registros históricos

El Brent continúa su tendencia al alza al situarse en 122,96 dólares el barril al cierre de los mercados y tras haber tocado anoche los 139,13.

El precio del barril de crudo de referencia en Europa para entrega en mayo se disparaba ya en la apertura, cuando avanzó un 12,25% en el mercado de futuros de Londres, superando los 130 dólares (130,21 dólares) por barril, máximos no vistos desde el 21 de julio de 2008.

11:29 HORAS

Levi Strauss suspende operación en Rusia

Levi Strauss se sumó a una lista de grandes compañías de moda que han interrumpido sus operaciones en Rusia, tras anunciar que suspende temporalmente sus "operaciones comerciales", incluyendo "nuevas inversiones", dado que el conflicto armado "hace insostenible" su negocio y aseguró que apoyará a sus empleados y familias "afectados por la decisión en los próximos meses".

9:25 HORAS

Ucrania acusa a Rusia de sabotear la evacuación de civiles

Ucrania denunció que Rusia "saboteó" la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de la población civil de las regiones de Kiev, Járkov, Donetsk y Jersón, al continuar bombardeando con cohetes y misiles esos lugares en violación de los acuerdos alcanzados.

"En violación de los acuerdos alcanzados anteriormente, el 7 de marzo, la Federación Rusa saboteó una vez más la apertura de los corredores humanitarios para la evacuación de la población civil en las ciudades sitiadas de las regiones de Kiev (norte), Járkov (este), Donetsk (este) y Jersón (sur)", señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

8:36 HORAS

Salen de Ucrania 1.7 millones de personas: ONU

Más de 1.7 millones de ucranianos que huyen de la invasión rusa han cruzado hasta ahora a Europa Central, informó la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, mientras miles más traspasaban las fronteras.

Polonia —que cuenta con la mayor comunidad ucraniana de Europa Central— ha recibido más de un millón de refugiados ucranianos desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero.

WFP is scaling up operations to provide food assistance to people fleeing the conflict in Ukraine. Inside #Ukraine, WFP plans to reach up to 3.1 million people.



WFP’s priority is to establish a food lifeline into areas most affected by the conflict: https://t.co/NxIzBB4Q1g pic.twitter.com/A8KzO28ZXg — World Food Programme (@WFP) March 7, 2022

8:07 HORAS

Inglaterra se niega a abrir las fronteras a refugiados ucranianos

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó los llamados para que Londres reduzca la exigencia de visas a los refugiados ucranianos que huyen del conflicto, afirmando que Reino Unido es un país generoso, pero que debe mantener los controles sobre quienes llegan.

Naciones Unidas calcula que más de 1,5 millones de personas ha huido de Ucrania desde que Rusia comenzó a bombardear a su vecino, y cientos de miles se han refugiado en Polonia, Rumania, Eslovaquia y otros países.

7:54 HORAS

ONU reporta 406 civiles muertos en Ucrania

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas confirmó la muerte de 406 civiles, incluidos 27 niños, en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, aunque indicó que la cifra real probablemente es mucho mayor.

Las últimas cifras de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene una misión de seguimiento en Ucrania, cubren el período del 24 de febrero al 6 de marzo

6:55

Suspenden compra de titanio a Rusia

Boeing Co suspendió la compra de titanio a Rusia, informó The Wall Street Journal, una medida que podría tener ramificaciones en la relación del fabricante de aviones con su mayor proveedor de la materia prima, VSMPO-Avisma VSMO.MM.

Sin embargo, todavía no hay sanciones contra el proveedor ruso, que tiene una participación del 25% en manos del conglomerado estatal Rostec.

6:27 HORAS

Rusia pide a Ucrania cumplir condiciones

Rusia exige que Ucrania cese la acción militar, cambie su constitución para consagrar la neutralidad, reconozca a Crimea como territorio ruso y a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como territorios independientes, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El funcionario dijo a Reuters que Rusia le había dicho a Ucrania que está dispuesta a detener su acción militar "en un momento" si Kiev cumplía con sus condiciones.

6:00 HORAS

China no cambia apoyo a Rusia

China defendió hoy su papel como mediador entre Rusia y Ucrania pero advirtió de que la invasión rusa no variará un ápice su "relación estratégica" con Moscú, afirmó el ministro de Exteriores chino en su rueda de prensa anual en Pekín.

"Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", dijo Wang en respuesta a las voces que han pedido a Pekín que dé un paso al frente como mediador.

5:45 HORAS

Hoy se lleva a cabo la tercera ronda de negociaciones

La delegación rusa llegó a Bielorrusia para celebrar la tercera ronda de negociaciones con los representantes de Ucrania, informó la agencia bielorrusa BELTA. La parte ucrania ha confirmado su participación y aseguró que las negociaciones comenzarán a las 16:00 horas local.

Las partes mantendrán negociaciones en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde se espera la llegada de la delegación ucrania para esta misma tarde, según la agencia.

"Negociaciones con la Federación Rusa. La tercera ronda. A partir de las 16.00 hora de Kiev. La delegación [ucrania] sin cambios", escribió en un tuit el asesor presidencial y delegado ucraniano en el diálogo, Mijaíl Podoliak.

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

5:34 HORAS

Rusia presenta lista negra de "países hostiles"

El gobierno de Rusia reveló una lista de "países hostiles" a sus intereses a los que pondrá trabas para realizar negocios en su territorio.

Los países son: los 27 miembros de la Unión Europea, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Además, considera que forman parte de ella Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. Todas las transacciones y operaciones que realicen las empresas rusas con la ciudadanía y las firmas de estos "países hostiles" deberán ser aprobadas a partir de ahora por la comisión gubernamental para el control de la inversión extranjera.

