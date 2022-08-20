Misil ruso deja al menos 12 heridos cerca de central nuclear en Ucrania

Representantes de Ucrania, registraron el impacto de un misil ruso en una zona residencial de una ciudad del sur de Ucrania, no muy lejos de una central nuclear, la cual dejó un saldo de 12 personas heridas, entre ellos cuatro niños.

Por otro lado, representantes de Rusia y Ucrania, registraron nuevas explosiones durante el sábado en la península de Crimea.

Bombardeo ruso provoca temores de un accidente nuclear

El ataque a la central nuclear de Pivdennoukrainsk, en el sur de Ucrania, además de los nuevos bombardeos cerca de la Zaporiyia, la mayor instalación de este tipo de Europa, provocaron nuevos temores de que se produzca un accidente nuclear durante el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El gobernador designado por Rusia y no reconocido por Occidente, informó que un dron había atacado un edificio cerca de la sede de la Flota de mar Negro de Rusia en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014.

Por su parte, Vitaliy Kim, gobernador de la región de Mikoláiv, mencionó a través de Telegram, que tras el ataque cerca de la central eléctrica del sur de Ucrania, se reportaron alrededor de cuatro niños heridos.

Mientras que en Voznesensk, a 30 kilómetros de la central, la segunda más grande de Ucrania, las cuales resultaron dañadas viviendas particulares, además de un bloque de departamentos de cinco planas.

Blasts hit Crimea, Russian missile wounds 12 near nuclear plant https://t.co/FQZ06lraRK pic.twitter.com/vPdBIoU1kt — Reuters (@Reuters) August 20, 2022

Crimea afectada por explosiones e incendios

Durante la última semana, Crimea se ha visto afectada por incendios y explosiones, incluyendo una explosión en una base aérea de Rusia que pareció destruir un gran número de aviones.

Por su parte, las autoridades de Ucrania no han hecho ningún comentario, mientras que analistas han dicho que los ataques fueron posibles gracias a los nuevos equipos utilizados por el Ejército local y predijeron que se producirían más.

"Es posible que este misil estuviera dirigido específicamente a la central nuclear de Pivdennoukrainsk, que los militares rusos intentaron tomar a principios de marzo", expresó Energoatom en un comunicado.

Además, la prensa ucraniana, reportó explosiones en ciudades cercanas, incluyendo los centros turísticos de Yevpatoriya, Olenivka y Zaozyornoye.

Con información de Reuters.

