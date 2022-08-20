Ataque en hotel de Somalia deja al menos 12 personas muertas

Un ataque vinculado a Al Qaeda, dejó un saldo de al menos 12 personas muertas en Mogadiscio, capital de Somalia; los militantes atacaron el hotel y tomaron algunos rehenes.

De acuerdo a la Oficina de Inteligencia de Somalia informó que hasta el momento, no se ha logrado liberar a los rehenes, esto casi un día después del inicio de las hostilidades.

El ataque realizado al hotel Hayat en Somalia, por parte del grupo insurgente “Al Shabaab”, se convierte en el primer atentado de gran importancia desde que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, asumiera el cargo en mayo.

"Hasta ahora hemos confirmado la muerte de 12 personas, la mayoría civiles", expresó un oficial de inteligencia de Somalia.

At least 12 people were killed in Somalia's capital Mogadishu after al Qaeda-linked militants attacked a hotel. The attackers are holding an unknown number of hostages https://t.co/E9mMGulhNu pic.twitter.com/dtT2ySBGig — Reuters (@Reuters) August 20, 2022

Atacan hotel en Somalia con dos coches bomba y toman rehenes

Los hechos ocurrieron cuando los atacantes irrumpieron el hotel Hayat, un lugar popular entre parlamentarios y otros representantes de gobierno, el viernes por la noche con dos coches bombas para posteriormente abrir fuego en el lugar.

De acuerdo al Grupo de Inteligencia (SITE), que vigila las declaraciones de los cuerpos yihadistas, el grupo insurgente somalí “Al Shabaab” revindicó la autoría del atentado.

Los sonidos de las explosiones en el hotel de Somalia marcaron la noche del viernes, mientras las fuerzas gubernamentales trataban de arrebatar el control del hotel a los militantes, por lo que las detonaciones en el lugar crearon enormes columnas de humo.

¿Qué es Al Shabaab?

El “Harakat ash-Shabaab al-Muyahidin” (Movimiento de jóvenes), mejor conocido como “Al Shabaab”, que significa jóvenes en español, es un movimiento yihadista terrorista de Somalia, relacionado con Al Qaeda, otra organización terrorista, a quien se unieron en 2012.

“Al Shabaab”, es considerada una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos (EU), Australia, Canadá y Nueva Zelanda desde el 2008.

Se calcula que “Al Shabaab” cuenta con alrededor de 700 integrantes, y que desde el año 2015 esta ha pasado a ser una de las organizaciones extremistas islámicas más activas en África.

Al Shabaab lleva más de 10 años tratando de derrocar al Gobierno de Somalia, ya que quieren establecer su propio Gobierno basado en una interpretación estricta de la ley islámica.

Con información de Reuters.

