Moneda común entre Brasil y Argentina: ¿Cuál es el plan?

Este domingo se informó que Brasil y Argentina comenzarán preparativos para moneda común, la cual será anunciada durante la próxima semana. Asimismo, se destaca que el plan se discutirá en una cumbre en Buenos Aires.

De acuerdo con la agencia Reuters, los políticos de ambos países, Lula Da Silva y Alberto Fernández, ya habían discutido el plan de la moneda común en 2019; sin embargo, tuvieron rechazo por el banco central de Brasil en ese momento.

¿Cuál es el plan de Brasil y Argentina para moneda común?

Según Financial Times, el plan de la moneda común se discutirá en la cumbre en Argentina. Brasil sugiere llamarla "sur" y esta podría impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar estadounidense.

El ministro de economía de Argentina, Sergio Massa, destacó al diario que para la moneda común será necesario estudiar los parámetros necesarios que incluyen desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales.

Presidente de Argentina Alberto Fernandez y el mandatario de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva|Retuers

La iniciativa que, inicialmente comenzó como un proyecto bilateral, se buscará extender para invitar a otras naciones latinoamericanas.

Según un artículo escrito en conjunto por los mandatarios, ambos enfatizan la necesidad de una buena relación entre Argentina y Brasil con miras a apalancar la integración regional. Sobre la creación de la moneda común se buscará que sea utilizada tanto para flujos financieros como comerciales, reduciendo costos operativos y la vulnerabilidad externa.

Cabe destacar que la moneda común será uno de los dos temas en la agenda de los mandatarios, en el marco de su encuentro. En ese sentido que busca que las monedas nacionales no desaparezcan, sino existan en conjunto con "Sur".

El gobierno argentino busca apoyo para el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). De esta manera se permitiría exportar gas de Vaca Muerta a Brasil, un interés común entre ambos países, esto, después de la declinación de la producción de gas en Bolivia.