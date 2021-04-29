Conoce la moneda más grande hecha en el Reino Unido

La Royal Mint, casa de moneda de propiedad gubernamental que produce monedas para el Reino Unido, presentó su moneda más grande hecha hasta la fecha (29 de abril), con un peso de más de 10 kilogramos.

La Royal Mint, ubicada en la localidad de Llantrisant en Gales, nunca había producido una moneda tan grande como esta en sus 1, 100 años de historia.

Paul Morgan, gerente técnico senior en Royal Mint:

"El diseño que aparece en la moneda completa tiene las 10 Beasts , las 10 Beasts de la serie Queen's Beasts que se ha producido en la Royal Mint, el centro de la moneda tiene una efigie de Su Majestad. Ambos están vinculados, por supuesto, porque el las Beasts se alineaban en la entrada de la Abadía de Westminster durante la coronación de la reina ".

A combination of traditional skills and innovative technology has enabled our talented team of master craftspeople to produce the largest coin in our 1,100 year history – a 10 kilo gold proof coin featuring all ten of the Queen's Beasts. Discover the making of this masterwork. pic.twitter.com/snDEQllAMA — The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021

La moneda, que mide 20 centímetros de diámetro, fue creada por un equipo de artesanos que trabajaron tanto con técnicas artesanales como con tecnología de punta durante más de 400 horas.

Paul Morgan, gerente técnico senior en Royal Mint:

"La moneda de 10 kilogramos completa de Queen's Beasts es realmente una pieza única, combina tanto las habilidades artesanales tradicionales como los procesos técnicos de vanguardia. Y sin mezclarlos, no habríamos podido producir una moneda de este tipo. Ha utilizado todas nuestras habilidades artesanales, cientos de horas de habilidades artesanales y también cientos de horas de tiempo láser, y del equipo de última generación para producir algo de este tamaño y esta belleza".

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Se trata de la pieza final de la serie conmemorativa "Queen's Beasts" inspirada en las 10 estatuas de piedra que bordearon el viaje de la reina Isabel II a la Abadía de Westminster, durante su coronación en el año de 1953.

Today we celebrate the conclusion of the Queen’s Beasts #commemorative and #bullion series with a truly stunning new coin reuniting all ten beasts on one design. Complete your collection today > https://t.co/QjJc7t5kxi pic.twitter.com/iNp6PWafcN — The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021

La moneda de oro más grande del mundo

La moneda de oro más grande del mundo es la llamada Big Maple Leaf (Hoja de arce grande). La pieza fue creada en el año de 2007 por la Casa Real de la Moneda Canadiense. Desapareció del lugar en el que estaba expuesta en el Museo Bode, en Berlín, Alemania.