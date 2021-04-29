Durante este jueves, envió al espacio el módulo central Tianhe, que literalmente significa "Armonía del cielo", de la estación espacial china, inaugurando de esta manera una serie de misiones clave de lanzamiento con el objetivo de completar la construcción de su estación a finales del próximo año.

El cohete Gran Marcha-5B Y2 envió el módulo central desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia meridional china de Hainan.

Li Shangfu, comandante en jefe de misiones de vuelo para la estación espacial:

El Centro de Control Aeroespacial de Beijing informó que el cohete Gran Marcha-5B Y2 ha enviado con precisión el módulo central Tianhe a la órbita preestablecida, y que los paneles solares están funcionando bien después de desplegarse. ¡Ahora anuncio que la misión de lanzamiento del módulo central Tianhe es un éxito total!”.

#QueNoSeTePase | #China lanzó con éxito el módulo central de su estación espacial que está en construcción y se tiene previsto esté lista a fines del próximo año. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/o2UnshEJ2I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2021

El presidente de China, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de la Comisión Militar Central (CMC), felicitaron por el exitoso lanzamiento del módulo central de la estación espacial de China.

Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, leyó el mensaje de felicitación de Xi:

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central, extiendo mis cálidas felicitaciones y saludos sinceros a todos los miembros que han participado en las misiones de la estación espacial del programa espacial tripulado de China y todas las organizaciones y miembros que participaron en la investigación y el desarrollo de la misión de lanzamiento del módulo central Tianhe para el éxito de la misión”.

Xi expresó en su mensaje que el lanzamiento exitoso del módulo central Tianhe significa que la construcción de la estación espacial de China ha entrado en la etapa de implementación completa, sentando una base sólida para las siguientes fases.

Programa espacial chino 2021

China completará la construcción de su estación espacial en 2022, según anunció Hao Chun, director de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

En una entrevista con la Televisión Central de China (CCTV), Hao informó sobre el avance de la construcción de la estación espacial.

Hao señaló que la construcción tiene dos fases, la verificación técnica clave y la propia construcción de la estación. Cada una de las fases comprende seis misiones, respectivamente.

La primera misión de verificación técnica, el primer vuelo del cohete Gran Marcha 5B, concluyó en 2020. Las cinco misiones restantes se implementarán este año, incluyendo el envío al espacio del módulo central Tianhe.

Hao Chun, director de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China:

A continuación, lanzaremos la nave espacial de carga Tianzhou-2 en mayo y la nave Shenzhou-12 en junio. Tres astronautas permanecerán en la órbita durante tres meses en la nave espacial tripulada Shenzhou-12".

Entre septiembre y octubre, se lanzarán la nave de carga Tianzhou-3 y la nave tripulada Shenzhou-13 para acoplarse con el módulo Tianhe, y otros tres astronautas permanecerán en la órbita durante seis meses.

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Después de las cinco misiones de lanzamiento de este año, China plantea seis misiones, incluido el lanzamiento de los módulos de laboratorio Wentian y Mengtian, dos naves espaciales de carga y dos naves espaciales tripuladas, con el objetivo de completar la construcción de la estación espacial en 2022.

Hao Chun, director de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China:

El programa incluye las misiones de lanzamiento de Wentian y Mengtian, dos naves espaciales de carga y dos naves espaciales tripuladas. Las dos naves espaciales tripuladas, también compuestas por tres astronautas respectivamente, se quedarán en la órbita durante unos seis meses. Esta es la disposición general de nuestras misiones”.

China's space station, guided by the idea of building a community with a shared future for humanity, will become a common home transcending Earthly bonds and an outpost for countries worldwide to explore the universe through cooperation. https://t.co/ftZJEimT5G pic.twitter.com/olxUSHBAYO — CCTV (@CCTV) April 29, 2021

La estación operará en la órbita terrestre baja a una altitud de 340 a 450 kilómetros. Tiene una vida útil diseñada de diez años, mientras que los expertos creen que podrá durar más de 15 años con mantenimiento y reparaciones adecuados.

Hao destacó que la estación espacial marca un hito en los esfuerzos de la exploración espacial de China y tiene una gran importancia para el país.

Hao Chun, director de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China:

La estación espacial de China ha completado su construcción en órbita, lo que también marca el desarrollo de alto nivel de la tecnología espacial de China. También es un símbolo importante del desarrollo espacial de China como un país importante en este campo que se convierte en potencia espacial. Con la ayuda de nuestra estación espacial, se espera que podamos conseguir una gran cantidad de resultados notables y avanzados a nivel global fruto de la investigación en ciencia espacial y las aplicaciones tecnológicas”.

¿Qué es un módulo espacial?

El módulo lunar fue un vehículo espacial de dos etapas diseñado para el alunizaje durante el programa Apolo. Conocido primeramente como L.E.M. (por sus siglas en inglés) la idea inicial se debió a John C.