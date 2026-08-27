Mónica Gámez, esposa de Fernando “N” denuncia que fue perseguida y pide protección; la Fiscalía le da largas

Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontralmirante Fernando "N", denunció que una camioneta blanca la siguió mientras circulaba por calles de Hermosillo, Sonora.

En un video publicado en redes sociales, contó que el vehículo la acompañó desde la zona residencial donde vive hasta la carretera Internacional Nogales-Hermosillo.

Según su relato, cuando comenzó a rebasar y los ocupantes notaron que se había dado cuenta del seguimiento, la camioneta dio la vuelta y se retiró.

Gámez dijo tener miedo y pidió al gobernador Alfonso Durazo que le proporcione seguridad o medidas cautelares para ella y su familia. Sin embargo, el mandatario no se ha pronunciado hasta el momento.

Mónica Gámez Grijalva denuncia que fue seguida por sujetos desconocidos a bordo de una camioneta en calles de Hermosillo, Sonora.

La esposa de Fernando Farías Laguna pide protección para ella y su familia.pic.twitter.com/z4QuacyH6M pic.twitter.com/ahxKTvEnsc — Monica Garza (@monicagarzag) August 27, 2026

¿Qué respondió la Fiscalía de Sonora?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que hasta el momento Mónica Gámez no ha presentado una denuncia formal.

La dependencia señaló que busca contactarla para conocer directamente lo ocurrido y, posteriormente, realizar un análisis de riesgo.

En caso de que proceda, se determinarían las medidas de protección correspondientes.

¿Por qué teme Mónica Gámez por su seguridad?

El señalamiento ocurre en medio del proceso contra Fernando Farías Laguna, a quien la Fiscalía General de la República señala como presunto líder de una red de “huachicol fiscal”.

La defensa de Fernando "N" y su esposa han sostenido que él y su hermano Roberto son “chivos expiatorios” y han cuestionado que no cuentan con la carpeta de investigación completa para preparar su defensa.

Un día antes de denunciar el supuesto seguimiento, Gámez visitó a su esposo en el penal de máxima seguridad del Altiplano. De acuerdo con su versión, durante ese encuentro el exfuncionario también le manifestó preocupación por su integridad.

¿Qué pasa con Fernando Farías Laguna?

Este miércoles se realiza, a puerta cerrada, la audiencia de vinculación a proceso contra el excontralmirante, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda.

Mientras esa audiencia avanza, la denuncia de su esposa abre otro frente: determinar quién estaba detrás de la camioneta que, según su relato, la siguió por Hermosillo.