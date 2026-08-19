“Salieron como rateros": Fiscalía de Morelos entró a su casa por 10 días y se robaron hasta sus electrodomésticos

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó el aseguramiento por 10 días de la casa de María Elizabeth Vélez Contreras tras un cateo realizado por la misma autoridad. Aunque le devolvieron su propiedad, encontró que le robaron dinero y hasta sus electrodomésticos.

Denuncian robo y destrozos tras cateo de la Fiscalía de Morelos

El 5 de agosto de 2026, agentes de la Fiscalía estatal entraron al domicilio de María Elizabeth en la colonia Lomas de Auatlán, en el norte de Cuernavaca. Tras 10 días, no le informaron ni el delito ni la razón para el operativo. Tampoco la dependencia encabezada por Fernando Blumenkron Escobar ha dado una explicación por los señalamientos.

“Entré y prácticamente está despojada. Entraron con una charola y salieron como rateros, porque me hacen falta algunas cosas. Me hacen falta electrodomésticos, mi bocina inteligente, dinero. Tenía como 15 mil pesos, ya no los tengo”, declaró María Elizabeth a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Afectada emprenderá acciones legales contra la dependencia estatal

La propietaria de la casa añadió que las puertas de la residencia están rotas y las chapas abolladas tras el cateo y aseguramiento de la autoridad, por lo que tendría que pagar las reparaciones. Destacó que emprenderá acciones legales con el fin de exigir respuestas por lo sucedido.

