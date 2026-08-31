Fractura de Morena se agudiza: Rosa Icela llama a proteger el movimiento tras diferencias

La disputa por las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 comienza a exhibir las tensiones internas de Morena; en medio de acusaciones de confrontación entre grupos y llamados a cerrar filas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pidió a los legisladores morenistas dejar de lado las divisiones y las ambiciones personales para preservar la unidad del movimiento.

El mensaje llegó ante diputadas y diputados de Morena reunidos durante su sesión plenaria, en un momento en el que las definiciones electorales ya provocan roces dentro del partido. Rodríguez no pasó por alto el escenario y advirtió que ninguna candidatura, posición o cálculo político puede colocarse por encima de la estabilidad del país.

Rosa Icela pide a Morena evitar una guerra interna

Sin mencionar a grupos o nombres específicos, Rosa Icela Rodríguez planteó ante los legisladores que las diferencias no deben convertirse en una ruptura interna de cara a 2027.

La funcionaria reconoció que habrá competencia y aspiraciones legítimas, pero sostuvo que las decisiones partidistas deben asumirse con responsabilidad una vez que sean tomadas.

El mensaje tuvo un componente político evidente: las candidaturas no deben convertirse en motivo de división dentro de Morena.

“Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador”, señaló Rodríguez ante los integrantes de la bancada.

Con ello, la secretaria de Gobernación colocó en el centro del debate la figura de López Obrador, fundador de Morena, y pidió a los legisladores preservar los principios con los que, dijo, se construyó el movimiento.

Se nota el miedo que tienen en Morena



Rosa Icela Rodríguez pide a senadores cuidar el legado de AMLO



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Morena enfrenta la prueba de las elecciones de 2027

Rosa Icela Rodríguez sostuvo que habrá aspiraciones y definiciones partidistas, pero pidió que ninguna de ellas esté por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de la población.

La secretaria también llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener unido al grupo político que encabeza la llamada transformación.

El planteamiento llega mientras dentro de Morena comienzan a hacerse más visibles las diferencias provocadas por la competencia política.