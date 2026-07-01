Oposición acusa que Morena convirtió al país en rehén del crimen organizado

Las acusaciones de la oposición contra Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado volvieron a escalar este martes. Legisladores del PAN y del PRI aseguraron que el partido en el poder ha permitido el crecimiento de estructuras de impunidad que, afirmaron, impactan tanto en la seguridad del país como en las actividades económicas de miles de mexicanos.

Durante sus declaraciones, los legisladores señalaron que la violencia, las extorsiones y el llamado "derecho de piso" ya no afectan únicamente a regiones específicas, sino que alcanzan a productores, empresarios y diversos sectores productivos, a quienes consideran víctimas de un entorno marcado por la inseguridad.

PAN acusa que la violencia alcanza a empresarios y productores

El diputado del PAN, Marcelo Torres, sostuvo que Morena ha construido lo que calificó como una "estructura de narco partido", la cual ha permitido que el crimen organizado tenga presencia en distintos niveles de gobierno.

El legislador afirmó que las consecuencias de esta situación se reflejan en delitos como la extorsión, el secuestro, las amenazas, las ejecuciones y el cobro de derecho de piso, fenómenos que, aseguró, afectan de manera directa a quienes generan actividad económica en el país.

Torres puso como ejemplo a pequeños empresarios y productores del campo que transportan combustible para operar maquinaria agrícola. Según expuso, algunos de ellos enfrentan detenciones, amenazas y presuntas extorsiones por parte de autoridades y fiscalías, lo que consideró un escenario "indignante" para México.

A juicio del panista, la inseguridad ha dejado de ser un problema aislado y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico, pues quienes producen e invierten deben enfrentar riesgos adicionales derivados de la delincuencia y, según su versión, de la actuación de algunas autoridades.

PRI insiste en que existe un pacto de impunidad con el crimen organizado

Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que cada vez existen más elementos que, desde su perspectiva, evidencian un pacto de impunidad entre el gobierno de Morena y grupos del crimen organizado.

La legisladora sostuvo que las autoridades mexicanas deben actuar contra los funcionarios o actores políticos que, afirmó, brindan protección a organizaciones criminales responsables de la violencia que enfrenta el país.

Viggiano aseguró que los llamados "narco políticos" son quienes permiten operar a los generadores de violencia, al proteger a operadores, financiadores y estructuras vinculadas con organizaciones delictivas. En ese contexto, consideró que sin esa protección política no podría explicarse la situación de inseguridad que vive México.

La priista también señaló que, en su opinión, diariamente surgen elementos que fortalecen esas acusaciones y lamentó que la imagen del país se vea afectada ante la comunidad internacional por este tipo de señalamientos.