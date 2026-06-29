Morena ya dio el primer paso oficial en su estrategia para retener el control territorial del país. Citlalli Hernández informó el cierre del registro presencial para quienes buscan convertirse en los próximos candidatos a gobernadores en las elecciones de 2027. Bajo los nombres técnicos de "Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación" y "Defensa de la Soberanía", el partido en el poder acumuló un total de 277 solicitudes para las 17 gubernaturas que estarán en juego.

Aunque la dirigencia nacional habla de una jornada en "unidad", la enorme cantidad de inscritos delata la fuerte presión de los grupos locales y las fracturas internas que se están cocinando en los estados. Anotarse fue la parte fácil; lo que sigue es el verdadero embudo político donde se decidirá quiénes se quedan con las candidaturas.

Junto a @A_MontielR, informamos que concluyó con éxito y en un ambiente de unidad el registro presencial para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y Defensa de la Soberanía, con un total de 277 registros.



Ahora, la #ComisiónNacionalDeElecciones revisará… pic.twitter.com/VTaspTO7Nd — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) June 28, 2026

Morena cierra registro de 277 aspirantes; ¿cómo elegirá candidatos?

Después del registro de los aspirantes, estos son los siguientes pasos:



El filtro de la Comisión Nacional de Elecciones: Este órgano interno revisará cada una de las 277 solicitudes. Su tarea pública es verificar que cumplan con los requisitos legales La reducción de la lista: De los casi 300 registrados, la Comisión entregará una lista corta de aspirantes por cada estado (generalmente no más de cinco o seis nombres), respetando las reglas de paridad de género que exige la ley electoral. La encuesta en vivienda: Los perfiles que sobrevivan al primer filtro irán a la prueba definitiva. Morena definirá a sus candidatos a gobernador mediante su método tradicional: encuestas hechas casa por casa. Eso reduciría la lista a tres mujeres y tres hombres por Estado, para un total de 102 entre las 17 entidades.

De acuerdo con cálculos de la presidenta de la Comisión, la primera revisión terminará pasando el Mundial 2026, es decir, después del 19 de julio.