Morena acusa al INE de gastar más de 130 mil pesos en boletos de avión

Cuando la Reforma Electoral estaba por discutirse en la Cámara de Diputados, Morena acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de derrochar recursos públicos al asegurar que pagaron boletos de avión que costaron más de 130 mil pesos.

Eurípides Flores, representante de Morena en el INE, acusó durante la sesión extraordinaria del Consejo General del instituto de no saber administrar recursos públicos y recurrir a "vicios" sobre la operación de los mismos.

El @INEMexico enviará funcionarios para instalar urnas electrónicas al extranjero. Lo malo es que cada que el INE gestiona viajes, lo hace derrochando los recursos del pueblo.



Solo para la Cumbre de la Democracia gastaron más de 138 mil pesos por solo 3 boletos de avión 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/s3D6C9QpKR — euripides flores (@euripidesf) October 19, 2022

Explicó que para acudir a la Cumbre de la Democracia, realizada el mes pasado, el INE pagó 138 mil pesos para pagar tres boletos de avión.

"Se tienen que quitar vicios, no se ocupe esta oportunidad para gastar de manera irracional los recursos públicos con los que cuenta este Instituto Nacional Electoral, sobre todo porque tenemos información de que para la tan publicidad Cumbre de la Democracia, que se llevó a cabo el instituto, solo por poner un ejemplo, se gastaron 138 mil 974 pesos para tres vuelos internacionales, nos queda claro que al INE no sabe viajar en aerolíneas de bajo costo, les salieron bastante caros al erario público estos boletos de avión", dijo el representante de Morena.



Morena defiende Reforma Electoral en INE

El representante de Morena en el INE sostuvo que la Reforma Electoral, enviada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, pretende aumentar la participación política de la población, pero evitando gastos.

"Hay un área muy importante, hay deficiencias muy importantes, para que tengamos una democracia menos costosa y que genere la participación en términos constitucionales", sostuvo.

Rechazamos las palabras de @lorenzocordovav cuando sugiere un debilitamiento al INE con la #ReformaElectoral 🙅🏾‍♂️.



Todo lo contrario, la reforma busca fortalecer la función electoral, retomando las mejores prácticas para aplicar la austeridad de cara a la creación del INEC. pic.twitter.com/VT48ukEtpR — euripides flores (@euripidesf) October 20, 2022

Eurípides Flores dijo que insistirá en la necesidad de que se aprovechen las oportunidades que tiene el INE para que su operación cueste menos de que actualmente es.

Este jueves, Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados convocó a las Comisiones Unidas de Reforma Política, Puntos Constitucionales y de Gobernación a iniciar los acercamientos entre las fuerzas políticas para sacar la Reforma Electoral antes de que concluya este periodo de sesiones, que es el próximo 15 de diciembre.