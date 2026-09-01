¡Se le cae todo a Morena! INE tumba más de 2 millones de afiliados

Morena presumió un ejército de militantes de alrededor de 14 millones, pero al pasar por el filtro del Instituto Nacional Electoral (INE), la cifra se redujo de manera considerable: la autoridad electoral reconoció 11 millones 629 mil 541 registros como válidos.

El dato representa una diferencia de más de dos millones de registros respecto de la cifra que el partido había colocado públicamente sobre el tamaño de su militancia y aunque Morena conserva de sobra los requisitos para mantener su registro como partido político nacional, el contraste deja una pregunta inevitable sobre la dimensión real de su padrón.

Más de dos millones quedaron fuera de la cifra reconocida por Morena

El Consejo General del INE aprobó las resoluciones correspondientes a la verificación trianual de los padrones de los partidos políticos nacionales.

La revisión no fue solamente un ejercicio de conteo. El Instituto explicó que confrontó los registros entregados por los partidos con el Padrón Electoral para comprobar que las personas afiliadas estuvieran inscritas y que no existieran dobles afiliaciones.

También se verificó que las organizaciones políticas cumplieran con la dispersión territorial establecida por la legislación.

En el caso de Morena, el resultado fue de 11 millones 629 mil 541 registros válidos, con presencia suficiente en las 32 entidades federativas.

#BoletínINE📄 | En cumplimiento de la ley, el INE verifica que los Partidos Políticos Nacionales mantengan el número mínimo de personas afiliadas.



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El padrón de Morena vuelve al centro de la discusión

La revisión adquiere relevancia política porque Morena construyó parte de su discurso alrededor del enorme crecimiento de su militancia.

Con millones de afiliados, el partido se presenta como la principal fuerza política del país. Sin embargo, la cifra que ahora reconoce formalmente el INE es menor a la que Morena había presumido.

El resultado no significa que el partido esté cerca de perder su registro. Todo lo contrario: los 11.6 millones de afiliados válidos representan una cifra muy superior al mínimo de 256 mil 029 militantes que exige la legislación electoral.

Morena arrasa en afiliados, pero el resto de partidos queda muy por debajo

Aunque el INE redujo la cifra que Morena presumía, el partido todavía conserva una ventaja enorme frente a sus principales competidores.

De acuerdo con la revisión del Instituto, Morena quedó con 11 millones 629 mil 541 registros válidos, una cantidad que prácticamente multiplica varias veces la militancia reconocida de los demás partidos nacionales.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aparece en segundo lugar, con un millón 61 mil 319 afiliados válidos, seguido por el PRI, que registró 819 mil 103.

Más abajo se encuentra el Partido del Trabajo (PT), con 590 mil 797 registros, mientras que el PAN alcanzó 366 mil 104. Movimiento Ciudadano (MC) quedó con 318 mil 642 afiliados válidos.