El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere que las comisiones de investigación que Morena pretende impulsar en el Congreso también volteen hacia sus propios procesos electorales.

Fue el ssenador Rolando Zapata planteó revisar las elecciones de 2021 y 2024, en medio de los cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral (INE) y los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El legislador consideró que, si existe disposición para crear comisiones que investiguen acontecimientos políticos del pasado, también debería abrirse la puerta a indagar lo ocurrido en las elecciones más recientes, particularmente aquellas que hoy están bajo cuestionamientos.

PRI plantea revisar la elección de 2024

Rolando Zapata sostuvo que sería importante crear una comisión de investigación sobre el proceso electoral de 2024, al considerar que también existen asuntos que merecen ser revisados.

El senador cuestionó la manera en que Morena impulsa y decide qué temas deben llegar a las comisiones legislativas, por lo que planteó que la revisión no se limite a los asuntos que interesan al partido en el poder.

“Valdría la pena en todo caso, hacer una comisión también de investigación de lo que sucedió en el proceso del 2024”, expresó.

El senador priista, @RolandoZapataB, propone revisar los procesos electorales de 2021 y 2024 ante los escándalos de presunta corrupción en el @INEMexico durante la gestión de Guadalupe Taddei.



También exige investigar el triunfo de @rochamoya_ en Sinaloa, ante señalamientos de… pic.twitter.com/I0ZokrmaE0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

Rocha Moya y la elección de Sinaloa en 2021

El priista también puso sobre la mesa el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, en el que Rubén Rocha resultó electo gobernador, al señalar que es otro episodio que debería revisarse.

Zapata mencionó los señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre el mandatario sinaloense y el crimen organizado, así como las acusaciones sobre posibles recursos ilícitos para su campaña, y sostuvo que la situación política de Morena comienza a alcanzarlo.

“También en lo que aconteció en las elecciones del 2024 y también en las del 2021, por ejemplo, donde surgió el gobernador Rocha Moya en Sinaloa y bueno, pues la realidad ya está alcanzando a Morena”, afirmó.

Cuestionamientos al INE de Guadalupe Taddei

En su posicionamiento, el senador también cuestionó al INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei y consideró necesario revisar lo ocurrido en el organismo electoral.

Zapata sostuvo que, ante los cuestionamientos que enfrenta la institución, resulta importante poner atención en los procesos electorales que generan incertidumbre, en lugar de concentrar las investigaciones únicamente en episodios que impulsa Morena desde el Congreso.