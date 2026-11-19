Fiona, la hipopótamo del Nilo que se convirtió en una celebridad mundial después de sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió a los nueve años en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos. Una emergencia médica provocada por la ingestión accidental de un gorro terminó con la vida del animal que durante casi una década inspiró a millones de personas.

Su historia había comenzado en 2017, cuando nació seis semanas antes de tiempo y con apenas 13 kilogramos, menos de la mitad del peso habitual de una cría de su especie. Al principio no podía mantenerse de pie y sus posibilidades de sobrevivir eran reducidas.

Fiona, la pequeña hipopótamo que convirtió su lucha en una historia viral

El zoológico compartió diariamente su evolución, desde los primeros cuid

ados y su alimentación hasta los avances que consiguió durante su crecimiento.

Las publicaciones atrajeron a seguidores de diferentes países y Fiona terminó convertida en un fenómeno de internet; incluso inspiró una colección de libros infantiles.

Su historia también trascendió las redes sociales; el alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, la recordó como un símbolo de perseverancia y alegría para la comunidad.

¿Qué le pasó a Fiona antes de morir?

La semana pasada, Fiona ingirió accidentalmente un gorro de invierno que terminó dentro de su hábitat; el personal veterinario intentó retirarlo mediante distintos procedimientos, pero el objeto permaneció en su organismo.

Durante los últimos días recibió atención permanente, medicamentos y hasta una colonoscopia; también utilizaron una plataforma vibr

atoria prestada de una granja de caballos, con la esperanza de ayudar a desplazar el objeto por su aparato digestivo.

Sin embargo, el tamaño de Fiona impedía considerar una cirugía como alternativa, el equipo veterinario realizó nuevos esfuerzos para salvarla, pero finalmente no logró recuperarse.