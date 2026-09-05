Muere joven promesa del futbol, jugador de las fuerzas básicas de Piratas FC

Gael Uscanga Carranza, era un jugador promesa del futbol en Veracruz, formaba parte del plan piloto de fuerzas básicas del equipo Piratas FC.

El joven tenía 15 años falleció este viernes y cuya muerte fue dada a conocer por la institución deportiva a través de un comunicado. Previo al entrenamiento, al iniciar la etapa de calentamiento, Gael manifestó malestar general.

El área médica activó el protocolo correspondiente, lo revisó y se comunicó con los servicios de emergencia y con su mamá, con el apoyo del cuerpo médico lo trasladaron a la Cruz Roja, fue ahí donde se confirmó el fallecimiento del joven futbolista.

Piratas FC se une a la pena de la familia de Gael, al tiempo que le brinda su apoyo incondicional y permanente.

La Liga BBVA Expansión MX también se unió a la pena que embarga a la familia Uscanga Carranza.