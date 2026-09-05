Corredora muere atropellada mientras entrenaba. Esto es lo que se sabe

Mónica Martinich, corredora de 38 años, murió tras ser atropellada mientras realizaba un entrenamiento junto con otros corredores en Samborondón, Ecuador. El hecho quedó grabado por videovigilancia y es investigado por las autoridades correspondientes.

Muere corredora mientras entrenaba en Samborondón

De acuerdo con el video del hecho, se observa a tres personas corriendo sobre la vía; en la lateral los corredores y a un costado una camioneta con las intermitentes, sin embargo, camioneta pasa a gran velocidad y termina arrollando a Marinich, mientras los otros dos corredores logran escapar del accidente.

Una triste partida que conmueve al #deporte 💔🏃‍♀️

La comunidad runner despide a #MónicaMartinich tras un trágico percance en la vía #Samborondón. Sus compañeros de entrenamiento y familiares recuerdan su pasión por la disciplina. 🕊️✨👇#Ecuador #Viral #Tendencia #Deportes… pic.twitter.com/aipibwSNim — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) September 5, 2026

Ante el trágico accidente registrado durante la madrugada, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) lamentó el fallecimiento de la joven deportista y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Personal operativo de la CTE realizó el parte policial correspondiente, mientras que especialistas de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) llevaron a cabo las pericias y labores correspondientes. Las cuales fueron puestas al fiscal para el procedimiento legal.

La Autoridad de Tránsito y Vigilancia (ATV) informó que el hecho fue visualizado a las 04:35 horas por medio del centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón (CMVS).

Tras verificar el accidente, se coordinó la atención inmediata con la Policía Nacional, la CTE, el ECU 911 y Segura EP. Los registros y la información fueron compartidos para la contribución de la muerte de la corredora Mónica.

Ellas eran las corredoras que perdieron la vida en accidente carretero tras participar en el Maratón Guelaguetza 2026

El pasado mes de julio, la comunidad atlética de Oaxaca está de luto tras la muerte de cuatro corredoras que perdieron la vida en un accidente carretero cuando regresaban de participar en el Maratón Guelaguetza 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridión, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo Xuta Xi Manga, con sede en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con medios locales, el accidente se registró la tarde del pasado domingo 26 de julio en el ejido Los Macuiles, sobre la carretera federal 145, cuando las cuatro mujeres regresaban a San Migue Soyaltepec tras competir en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.