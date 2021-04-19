Murió de cáncer Osamu Kobayashi, director de Naruto

Osamu Kobayashi, director que trabajó en series como Naruto y BECK, falleció a los 57 años tras luchar contra un cáncer de riñón durante dos años y si bien no se han hecho públicos planes sobre el funeral, varios fanáticos ya le han hecho varios homenajes a través de las distintas redes sociales.

El nombre del artista es muy reconocido por ser el director de BECK: Mongolian Chop Squad, además de dirigir programas como Paradise Kiss. Pero sin duda, su trabajo más importante se dio al dirigir el arco llamado Boyhood de Naruto Shippuden en octubre del 2016.

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Si bien Boyhood es considerado un arco de relleno dentro del universo de Naruto, se trata de uno de los más recordados y queridos por parte de los fanáticos del anime creado por Masashi Kishimoto, pues aquí se sigue al ninja rubio durante una de sus primeras interacciones con Hinata cuando eran niños, en un viaje fantástico que mostró más detalles sobre la relación de sus protagonistas.

De hecho, un gran parte de seguidores ha expresado que el arco de Boyhood es una de las mejores historias de relleno de todo Naruto, y su éxito recae en la dirección de Kobayashi.

En su cuenta de Twitter, se escribió un mensaje en el que se confirma su muerte.

"Osamu Kobayashi 57 años. Anoche me fui al cielo. He estado luchando contra el cáncer de riñón durante dos años, pero lamentablemente estoy agotado... Lamento tener todavía algo que quería hacer y un trabajo que quería hacer ¡Estoy seguro de que renaceré y haré un buen trabajo! Adios. De los eternos 23 años", dice el mensaje en Twitter.

Otros trabajos de Kobayashi

El ilustrador también se destacó como storyboard de obras como los animes Gurren Lagann, Lupin III: parte IV o la décima película de Naruto.

Entre los maestros que influyeron en su trabajo se encuentran ilustradores de Ghibli como Yoshinori Kanada o Hayao Miyazaki.

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