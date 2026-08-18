Muere en accidente Paoly Perera Maldonado, exalcaldesa de Felipe Carrillo Puerto

La mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento de Paoly Perera Maldonado, exalcaldesa de Felipe Carrillo Puerto y vigente directora del Instituto Tecnológico Superior de la Zona Maya, luego de verse involucrada en un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera federal 307, en Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en el tramo que conecta Felipe Carrillo Puerto con Chetumal, a la altura de la comunidad de Uh-May; de acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba Perera Maldonado se impactó contra otra unidad particular, provocando el despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

¿Qué pasó tras el accidente de Paoly Perera Maldonado?

Tras recibir el reporte del accidente, elementos de emergencia y corporaciones de seguridad se trasladaron hasta el punto para atender la situación y resguardar el área; sin embargo, al llegar se confirmó que Paoly Perera Maldonado ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue asegurado mientras se desarrollaban las primeras diligencias relacionadas con el accidente; la presencia de las autoridades permitió mantener bajo control la zona mientras se recopilaban los primeros elementos para esclarecer cómo ocurrió el impacto.

La carretera federal 307 es una de las principales vías de comunicación de Quintana Roo y el accidente ocurrió en un tramo que conecta la zona de Felipe Carrillo Puerto con Chetumal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AUTO COMPACTO QUEDA BAJO UN TRÁILER TRAS BRUTAL CHOQUE EN EL PASO Y CONDUCTOR SALE CAMINADO

🔵 #HechosMeridianoQuintanaRoo | 🚨 La mañana de este lunes falleció Paoly Perera, expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, en un accidente vehicular 🕊️



🌐Los detalles con @D_a_n_i_e_l_Hid en https://t.co/Pq06mDXy0A … pic.twitter.com/5kIlHFqp6L — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) August 17, 2026

Autoridades realizaron peritajes tras el accidente

Después de la emergencia, las autoridades iniciaron los trabajos correspondientes para establecer las circunstancias del accidente; los peritajes buscan determinar cómo ocurrió el impacto entre los vehículos involucrados y cuáles fueron los factores que llevaron al fatal desenlace.

Estos trabajos también permitirán integrar la información necesaria sobre el lugar, las unidades involucradas y la mecánica del accidente; hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva.

Mientras avanzaban las diligencias, el sitio permaneció como punto de atención para las corporaciones encargadas de la investigación y la seguridad carretera.