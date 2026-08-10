Auto compacto queda bajo un tráiler tras brutal choque en El Paso y conductor sale caminado

Un conductor que circulaba a toda velocidad por la Interestatal 10, en El Paso, Texas, terminó debajo de la caja de un tráiler luego de perder el control de su automóvil mientras cambiaba de carril de manera temeraria; el aparatoso choque ocurrió a la altura de la salida Hawkins, frente al centro comercial Cielo Vista.

El conductor avanzaba en un Mini Cooper rojo a más de 90 millas por hora, cerca de 145 kilómetros por hora , en una zona donde el límite establecido es de 65 millas; una cámara captó parte de su recorrido antes de que el vehículo se impactara contra la parte trasera de la pesada unidad.

Así terminó el automóvil debajo del tráiler

Las imágenes muestran cómo el automóvil se desplaza rápidamente por la carretera mientras intenta cambiar de carril; segundos después pierde el control y termina debajo de la caja del tráiler, provocando una fuerte nube de polvo que por momentos impide observar lo ocurrido.

El conductor de la unidad pesada detuvo su marcha después de sentir el impacto y descendió para revisar qué había sucedido; fue entonces cuando encontró al pequeño automóvil atrapado debajo de la caja.

¿Qué pasó con el conductor del Mini Cooper?

Lo que más llamó la atención de quienes observaron la escena fue el estado en que quedó el automóvil y, al mismo tiempo, la condición de su conductor.

Tras salir del Mini Cooper, el hombre permaneció junto al vehículo aparentemente sin presentar lesiones de gravedad. Testigos señalaron que incluso se quedó en el sitio para realizar llamadas telefónicas después del accidente.

Las imágenes posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y muestran al conductor sentado junto al automóvil, mientras el vehículo permanece debajo de la caja del tráiler.

🚨 ¡Se salvó de milagro! Un Mini Cooper terminó debajo de un tráiler en la Interestatal I-10, en El Paso, Texas.



El conductor circulaba a más de 90 mph, perdió el control al cambiar de carril y terminó bajo la caja del camión. 😱



Lo increíble: salió del auto aparentemente… pic.twitter.com/OJvGpGOYKc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

El video del choque en El Paso comenzó a circular en redes

La grabación fue realizada por otro automovilista que transitaba por la Interestatal 10 y permitió observar los momentos previos al impacto; en ella se aprecia la velocidad del Mini Cooper antes de terminar debajo del tráiler.

El incidente dejó daños materiales en los vehículos involucrados, mientras que las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias del percance y las responsabilidades derivadas del choque.