La dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur confirmó el sensible fallecimiento de uno de sus profesores al interior de las instalaciones educativas. Ante la emergencia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó los protocolos institucionales de seguridad y resguardo, solicitando la presencia de los servicios periciales y notificando formalmente a las autoridades ministeriales competentes para esclarecer los hechos ocurridos en el campus.

Investigan lo que ocurrió dentro de las instalaciones

Las autoridades correspondientes acudieron al plantel ubicado al sur de la Ciudad de México para realizar las indagatorias necesarias y el levantamiento del cuerpo, mientras la institución mantiene comunicación directa con los familiares del docente para brindar el acompañamiento necesario.

Al momento no hay mayor información por lo ocurrido y tampoco hay algún posicionamiento por parte de los estudiantes de dicho plantel.