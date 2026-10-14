Otra agresión en el CCH Naucalpan contra un alumno dentro de un salón de clases

Se registró una nueva agresión en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan en el Estado de México. Este martes 13 de octubre de 2026, alrededor de las 15:30 horas, se reportó que un alumno fue agredido dentro de un aula, informó la dirección del plantel de la UNAM.

De acuerdo con el comunicado dirigido a la comunidad universitaria, integrantes de la Comisión Local de Seguridad atendieron la situación y se tomarán las acciones legales correspondientes. Hasta el momento, la información difundida no detalla cómo ocurrió el ataque ni si hay personas detenidas o lesionadas de gravedad.

La dirección rechazó cualquier forma de violencia entre universitarios y llamó a estudiantes, docentes y trabajadores a conducirse de acuerdo con el Código de Ética de la institución.

¿Qué pasó en el CCH Naucalpan este 13 de octubre?

El reporte se recibió a las 15:30 horas dentro de un salón de clases. La Comisión Local de Seguridad intervino para atender la situación, aunque el comunicado no especifica qué originó la agresión ni identifica a las personas involucradas.

La Dirección del plantel pidió a la comunidad mantenerse informada a través de los canales institucionales. La información sobre posibles sanciones o acciones legales dependerá de las investigaciones correspondientes.

https://t.co/DR7l7YRQoW — CCH Naucalpan Oficial (@pulsocchn) October 13, 2026

¿Qué ocurrió en el CCH Naucalpan en marzo de 2025?

El nuevo reporte recuerda otro episodio de violencia ocurrido el 19 de marzo de 2025, cuando un estudiante de 16 años atacó con un objeto punzocortante a un profesor de francés dentro de las instalaciones del plantel.

El docente, identificado como Esteban, de 65 años, sufrió lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo. Tras recibir atención médica inicial, fue trasladado al Hospital del ISSSTE de Tacuba, donde se reportó estable y fuera de peligro.

El estudiante fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec, Estado de México.

Por ahora, el incidente reportado este 13 de octubre nos muestra la grave crisis de seguridad que se vive en gran parte del país. Pues se suma a los recientes ataques de alumnos a maestros y compañeros como en el CCH Sur con Lex Ashton, y "Los Cuates" en una secundaria de Coahuila.